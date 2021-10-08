Строители избили ребенка за сломанный бордюр в Пермском крае

В Александровске (Пермский край) приезжие строители избили 13-летнего мальчика за якобы сломанный бордюр, ребенка заставили отпустить проходившие мимо взрослые – их попросили о помощи другие дети.

Группа школьников из Александровска гуляла, когда на них налетели рабочие. Одного из мальчиков кинули на землю, ударили в живот и по лицу, обвинив в поломке уличной конструкции, передает канал «360».

Инцидент зафиксировали на видео и выложили в Сеть.

Местная жительница рассказала, что заставили отпустить два подошедших молодых человека. Между ними и строителями началась словесная перепалка. Рабочим посоветовали при наличии нарушений фиксировать их на камеру, обращаться с проблемой к работодателю и в полицию, а не искать крайних среди детей.

«У меня дочки тоже мимо ходят в школу. Рассказывали, что строители, они не городские, кричат, мол, «идите на...» отсюда, кроют матом, обзывают. Шугают всех», – посетовала мама девочки, ставшей свидетельницей избиения.

Женщина отметила, что, возможно, кто-то действительно ломает бордюры специально, однако это не означает, что у взрослых есть право бить ребенка за непонравившееся поведение.

«Про этих детей я бы сказала, они не могли подобное сделать», – заключила она.

У строителя Артура М., который занимается укладкой бордюра в Александровске, сложилось иное мнение. Мужчина тоже записал видео, но рассказал в нем не о подростке – об испорченной работе.

«Я вчера закончил деление, и вот у меня сломана линия. Смотрите, что творят ваши дети. Потом говорите, что рабочие виноваты», – рассказал он в ролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

При этом, как сообщают СМИ, он заявил, что мальчика никто не бил – школьника якобы держали за руки и ждали, когда придут его родители.

Родители пострадавшего уже заявили о случившемся в полицию, правоохранители начали проверку, передает RT.

Ранее в Перми мужчина обматерил и побил двух девочек, которые якобы обидели его дочь, произошедшее зафиксировала камера домофона. Местные СМИ сообщили, что мужчина обознался и «наказал» не тех девочек. На него завели дело.