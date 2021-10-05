Telegram подтвердил проблемы в работе мессенджера

Капитан-подводник: АПЛ с «Цирконом» может уничтожить здание Пентагона

Подлодка с ракетой «Циркон» на борту может нанести удар по любой цели с расстояния 1 тыс. км без риска быть замеченной, рассказал газете ВЗГЛЯД подводник, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Новая ракета была успешно испытана в акватории Баренцева моря.

«Дальность «Циркона» составляет от 500 до 1000 километров. С такого расстояния никто нашу подлодку не засечет, если только за ней не следят давно и целенаправленно», – рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ, капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

Собеседник напомнил, что задача американских противолодочных сил – засечь нашу АПЛ до того, как она произведет ракетные пуски. «Гиперзвуковая скорость предполагает, что после пуска «Циркон» практически невозможно уничтожить», – добавил он.

В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона.

В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной.

«Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», – передает РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике».

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