Военный эксперт: АПЛ с «Цирконами» станут головной болью США

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки означают ее скорое принятие на вооружение, и это изменит соотношение сил России и Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Новая ракета была успешно испытана в акватории Баренцева моря.

«Произошедший пуск свидетельствует о том, что ракета скоро будет принята на вооружение. Скорее всего, это произойдет в конце нынешнего года или в начале следующего», – прогнозирует доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, «Циркон» способен преодолевать любые ныне существующие системы противовоздушной обороны. «Когда ракета будет принята на вооружение, она полностью поменяет соотношение сил с Западом в нашу пользу», – уверен специалист.

Сивков напомнил, что ранее «Циркон» испытывался с фрегата «Адмирал Горшков», а размещение ракеты на АПЛ говорит о том, что это оружие сможет находиться в любой точке мирового океана. «После того, как «Циркон» поступит на боевое дежурство – ракета станет головной болью для США», – добавил собеседник.

В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной.

Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».

Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике».

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