Запад субсидирует «зеленую» энергетику на Украине, чтобы заставить ее отказаться от российского газа, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

«Под маской заботы об окружающей среде, Запад намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа. В случае же «неожиданно холодной» зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене», – заявил секретарь Совбеза в интервью «Комсомольской правде».

Патрушев коснулся и двойных стандартов в стратегии стремления к климатической нейтральности, от которых страдают различные страны.

«Добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит «грязное» производство за свои пределы, но еще и с введением так называемого «углеродного налога» планирует облагать продукцию такого производства платежами», – заявил Патрушев.

Он считает, что транснациональные корпорации думают не о климате планеты, а о расширении сбыта «зеленых» технологий, а для этого им нужно развитие производств в различных странах мира и увеличение добычи редких металлов.

«Задумайтесь, может быть одну из следующих конференций по климату и предотвращению глобального потепления провести в африканском или азиатском городе, где расположено «грязное» производство «чистых» технологий?» – отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал тепловые компании искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера биотопливо.

До этого в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за нехватки топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

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