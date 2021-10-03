Новая Зеландия ввела новые требования для въезда иностранных граждан

Требование о прохождении полной вакцинации от коронавируса вводится с 1 ноября в Новой Зеландии, заявил министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс.

«Чтобы еще больше снизить вероятность проникновения вируса через нашу границу, мы вводим требование для лиц в возрасте 17 лет и старше, прибывающих в страну воздушным транспортом и не являющихся гражданами Новой Зеландии, пройти полную вакцинацию для въезда в страну», – пояснил Хипкинс, передает РИА «Новости».

Отмечается, что прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции (Managed Isolation Allocation System) страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления.

Принимаются свидетельства вакцинации любой из 22 одобренных в стране вакцин от COVID-19. При этом последняя доза должна быть получена не менее чем за 14 дней до прибытия. Все прибывающие по-прежнему должны будут провести 14 дней в изоляции.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. С Новой Зеландией авиасообщение будет возобновлено по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю.