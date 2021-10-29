Ученые предупредили о сильнейших за последние годы магнитных бурях

Облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

«По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», – передает РИА «Новости» сообщение лаборатории.

Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, накануне выброшенной Солнцем, произойдет примерно в 10.00 мск 30 октября. Скорость облака составляет около 800 км секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.

В лаборатории рассказали, что за прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две сильные класса M и одна вспышка максимального класса X. Практически все события произошли на одном участке Солнца, мощные выбросы магнитных полей сопровождались образованием около 30 солнечных пятен. Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности как один из крупнейших, а возможно, самый крупный за последние годы.

«Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в 10 раз более мощные. Вместе с тем, Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, не способно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что... с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», – пояснили в лаборатории.

Ученые уточняют, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты, поэтому «солнечный удар будет нанесен с максимальной силой».

Это может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния на территории России в ближайшие дни могут быть видны на широтах до 55-60 градусов.

Как рассказали в ФИАН, если выбросы на Солнце прекратятся, то накопленную на данный момент энергию звезда сожжет в течение суток, после чего активность вернётся к норме. В противном случае активность может продолжить нарастать. Однако на Земле такое увеличение не скажется, так как вращение Солнца уводит центр активности от Земли к западному краю светила. К началу следующей недели данная область уйдёт так далеко, что почти утратит возможность влиять на Землю.

Как сообщил завлабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Кузин, вещество, выброшенное с поверхности Солнца во время вчерашней сильной вспышки класса Х достигнет Земли и приведет к магнитной буре в течение полутора-трех суток от момента события.

По предварительному прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, указывается, что буря ожидается с 9.00 субботы и продлится около суток. Прогнозируется, что это будет буря среднего уровня G2. Как пояснил Кузин, сила бури не прямо коррелирует с мощностью вспышки, а зависит от многих факторов: импульса, магнитных конфигураций солнечной плазмы.

Опасаться магнитной бури не стоит, успокоил ученый. «Есть два фактора: воздействие на техносферу, но сейчас даже гораздо более сильные бури купируются очень хорошо, и воздействие на самочувствие людей, где очень много факторов, которые больше определяются не магнитными нагрузками, сколько психосоматикой. Одна поездка на метро равна сильной магнитной буре. И многие у нас тут страдают от этого?» – задается вопросом Кузин.

По его словам, если на кого и может повлиять буря, так это, к примеру, на перелетных птиц, которые строят маршруты по магнитным полям.

Также ученый рассказал, что активность Солнца, которая будет сопровождаться новыми вспышками, продлится еще 7-10 дней. Но строить прогнозы, произойдут ли на звезде новые вспышки класса Х, невозможно. Предыдущая подобная вспышка, рассказал Кузин, произошла около года назад. Он также сообщил, что самые мощные вспышки обычно бывают во время спада солнечной активности. «Я бы сказал, что с точки зрения цикличности активности Солнца – это нормальное явление. Другое дело, что у нас сам цикл очень слабый, поэтом вспышка класса Х – то событие», – подчеркнул ученый.

Напомним, в мае ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба, ее причина остается неизвестной.