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Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Газпром разочаровал США
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Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Как заявил Хохштейн, Вашингтон «разочарован тем, что Россия, что Газпром не стали увеличивать инвестиции в добычу с тем, чтобы иметь возможность поставлять дополнительные объемы газа в кризис», передает РИА «Новости».
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
По мнению Хохштейна, наблюдается «энергетический кризис». Он указал на рост цен на бензин и недостаточные запасы газа в Европе. В Госдепе отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
ЕС отказался доплачивать за молдавский газ
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Евросоюз не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и «Газпрома» по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей. Кишиневу не стоит ждать и компенсаци за разницу между старой и новой ценой газа.
По словам Борреля, ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром».
«Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать – это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно... Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от «Газпрома», – приводит РИА «Новости» слова Борреля.
Ранее в российском МИД заверили в отсутствии у России планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии.
До этого власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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Польша попросила Газпром снизить цены на газ
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Польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому контракту.
«PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с Газпромом. 28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в Газпром и «Газпром экспорт», в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Между тем замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе
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Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне напомнил об обещаниях США поставлять Европе американский природный газ, который Вашингтон назвал «молекулами свободы».
«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.
«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену на газ, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.
«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Молдавия отказалась выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
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Молдавия не хочет выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом (ЕС) и собирается подписать контракт с Газпромом на условиях, близких к прежним, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну сообщил на странице в Facebook, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с Газпромом, «дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон».
Кишинев озвучил российской стороне свою позицию: Молдавия хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. Также там считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита, передает РИА «Новости».
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС. При этом если соглашения не будет, то Молдавии понадобятся крупные средства (порядка 800 млн евро) на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров страна не справится.
Накануне газеты ВЗГЛЯД писала, что ЕС отказался доплачивать за молдавский газ.
Напомним, Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки.
22 октября в стране ввели режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». После глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа.
Стало известно о решении США отложить испытания «гиперзвука» из-за России
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За несколько дней до июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Белый дом велел Пентагону отложить испытания гиперзвукового оружия, заявили источники в Пентагоне и Конгрессе США.
Politico со ссылкой на три источника пишет, что приказ «задержать давно запланированные испытания» был отдан «менее чем за неделю» до саммита. Такое решение Белый дом принял, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». Источник в Пентагоне также заявил, что и Россия «не устраивала разных вещей перед саммитом». Однако в администрации США заявили, что публикация Politico «неточна», передает РИА «Новости».
В октябре Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) сообщило, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.
Президент России Владимир Путин сообщал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве.
Захарова назвала новую американскую мечту
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В США растет число убийств на почве расовой ненависти. Если тренд сохранится, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен «пообещал, что «администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», поскольку «Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики».
После сенат утвердил санкции против Китая «из-за якобы нарушений прав уйгуров, а минфин США ввел рестрикции против Белоруссии «из-за нарушений прав человека».
Кроме того, «второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: «Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека».
Представитель МИД указала, что весь этот «поток возмущения несоответствием мировой ситуации «высоким американским стандартам» больше похож на новую обложку «Шарли Эбдо», «особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США», которые подтверждают, что «сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис».
«Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики. С 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, фактически, как видно на графике, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности», – указала Захарова.
При этом «особенно впечатляют» данные по убийствам на почве расовой ненависти: «По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят еще более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», а «пережить год».
«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», – заключила Захарова.
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Молдавия заключила контракт с «Нафтогазом»
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Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики.
«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», – приводит РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте Агентства публичной собственности.
Уточняется, что газ решено закупить, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Президент Молдавии Майя Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом» получением лучшей цены на газ.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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Авиакомпаниям США срочно потребовалось больше полетов над Россией
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Госдеп должен добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России для американских авиаперевозчиков, говорится в письме отраслевого объединения ведомству.
В группу Airlines for America входят как пассажирские, так и грузовые перевозчики. В частности, речь идет об American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и других компаниях. Они считают, что в ситуацию должен вмешаться непосредственно глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Авиакомпании заявили, что «учитывая потребности рынка», им «срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России». В противном случае компаниям придется пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.
Напомним, Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России. Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с «Газпромом»
Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
«Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам, очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с «Газпромом», мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведем переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху», – приводит ее слова РИА «Новости».
Гаврилица рассказала, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития страны находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге, переговоры продвигаются.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Газпром решил рассмотреть обращение Польши о снижении цены на газ
«Газпром экспорт» получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, оно изучается, говорится в пресс-релизе российской компании.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки до 10 млрд кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 млрд кубометров в год. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2022 года, передает РИА «Новости». Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у Газпрома в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и Газпром перечислил «переплату» в 1,5 млрд долларов, продолжив обжаловать решение суда.
Накануне PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемое в страну голубое топливо, обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. Концерн просит изменить условия договора от 1996 года и учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС.
Южная Корея задержала и выдала США «русского хакера»
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Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США, сообщили в посольстве России в Сеуле. Задержанный решением суда уже экстрадирован в Атланту (американский штат Джорджия) 15 октября этого года.
Как уточнили в диппредставительстве, 25 мая 2021 года на территории Республики Корея по запросу правоохранительных органов США был задержан гражданин России по подозрению в совершении мошеннических действий через интернет на территории США.
«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в посольство. В период пребывания подозреваемого в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции южнокорейским судом консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали необходимое консульское содействие», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.
Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче россиянина, который был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия, 15 октября этого года.
«Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США», – добавили в посольстве.
Накануне Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления. Россиянина обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. По делу о Trickbot проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда. Двое названы по именам – Дунаев и Алла Витте. Витте была арестована в Майами, при этом в некоторых документах указывается, что она является гражданкой Латвии. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, Витте – до 30 лет. Остальные россияне находятся на свободе – предположительно, в России.
Напомним, МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру. Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Американцы высмеяли попытки Европы избавиться от «российского влияния»
Читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза (ЕС).
Автор статьи отмечает, что в 2021 году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах, что стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости».
«Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были «идиоты-республиканцы», которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А (президент России Владимир) Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» – выразил мнение Paul Barkley.
«Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 млрд долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 млрд долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 млрд долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году», – считает Carlos Gomez.
«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», – иронизирует John Pound.
«Еще один пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» – подытожили читатели.
Ранее Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что газовый кризис на Западе «произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие», и Россия, со своей стороны, «максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу».
Отметим, что в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.
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Цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов
Фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составляет уже 14%, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость фьючерсов ноября в четверг 18:42 мск опустилась до 898,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже цены среды на 14%. Расчет проводился по индексу голландского TTF, передает РИА Новости.
Изменения считают на бирже от расчетной цены за предыдущий день торговли. Торги в среду закрыли на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, расчетная цена же превысила 1040 долларов.
Отмечается, что цены на газ в Европе подорожали в последние месяцы. В начале августа цена составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября цены выросли вдвое. 6 октября аналитики зафиксировали исторический максимум с 1937 года, после этого цены на газ начали постепенно падать.
По данным экспертов, рост цен на газ в Европе в этом году связан с низкой заполненностью подземных хранилищ газа, ограниченным количеством предложений со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии.
Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6%, опустившись ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне сообщений о заполнениях Газпромом европейских подземных газовых хранилищ.