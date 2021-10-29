Россия получила лицензию на строительство четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции

Госкорпорация «Росатом» получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции.

«Совет по ядерному регулированию согласовал решение о выдаче в пользу АО «Аккую Нуклеар» (проектная компания по сооружению АЭС «Аккую» – ред.) лицензии на строительство блока № 4 АЭС «Аккую» (Турция). Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Аккую Нуклеар».

Пакет заявочной документации на получение лицензии был направлен в Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) в мае 2020 года. По итогам ее изучения решением Совета Агентства по ядерному регулированию Турции была согласована выдача лицензии на строительство блока.

«Она дает возможность начать строительство всех объектов реакторного и турбинного островов энергоблока», – отмечается в сообщении.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС «Аккую» отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС с участием «Росатома» началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России.

Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую».