Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах

Врачи сказали, кому особенно полезен «Спутник Лайт»

Российские медики проследили за последствиями вакцинации пациентов «Спутником-Лайт» и обнаружили, что наиболее сильная иммунная реакция возникала у перенесших ранее COVID-19, следует из статьи в электронной библиотеке medRxiv.

«Наши наблюдения показывают, что повторная вакцинация заметно повышает нейтрализующую активность антител к дельта-штамму SARS-CoV-2 у всех категорий пациентов, но особенно сильно этот прирост проявлялся среди тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом концентрация антител в их крови начала расти уже на седьмой день после введения вакцины, тогда как у не болевших пациентов это происходило только через три недели», – передает ТАСС сообщение ученых.

Возникновение «дельта» штамма коронавируса и других его новых вариаций породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Подобные соображения заставили власти многих стран мира задуматься о проведении национальных программ по ревакцинации населения, эффективность которых еще предстоит оценить ученым.

Группа российских медиков под руководством Елены Васильевой, главного врача Государственной клинической больницы имени Давыдовского (Москва), получила первые данные такого рода для вакцины «Спутник-Лайт», которая уже сейчас используется для первичной и повторной вакцинации населения России.

В этом эксперименте приняли участие 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок, применяемых сегодня в РФ для защиты от коронавирусной инфекции. Половина из них уже переболела COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме присутствовали антитела к SARS-CoV-2.

Ученые воспользовались этой особенностью добровольцев для оценки того, насколько эффективным окажется «Спутник-Лайт» при повторной вакцинации населения. Для этого медики привили всех участников эксперимента и на протяжении последующих трех недель периодически забирали пробы крови, оценивая концентрацию антител и их активность при взаимодействиях с частицами альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.

Как показали эти наблюдения, вакцинация привела к появлению антител к коронавирусу фактически среди всех представителей обеих групп, однако «Спутник-Лайт» значительно быстрее и сильнее действовал на переболевших. В частности, пик концентрации антител в их организме был достигнут уже через неделю после прививки, а их активность против дельта-штамма была заметно выше, чем у не болевших пациентов.

Все это, как считают Васильева и ее коллеги, говорит в пользу того, что «Спутник-Лайт» можно применять как для первичной, так и повторной вакцинации, способной особенно эффективно защищать пациентов от альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.

Ранее россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно.

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