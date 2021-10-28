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Американский дипломат подняла тост за интеграцию Украины в НАТО
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Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за евроинтеграцию страны в НАТО, и призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России».
«Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!», – цитирует тост Кристины Квин пресс-служба посольства США, передает РИА «Новости».
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
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Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить
на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.
При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку
В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России.
Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию
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Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.
Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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На Украине заявили о входе экономики в пике
Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике, заявил аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский.
«Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», – предупредил эксперт на сайте «Голос.ua».
По мнению Скаршевского, такое положение дел приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.
В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть.
Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему.
«Интер РАО» исключила переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину
ПАО «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) не ведет никаких переговоров по вопросу возобновления поставок электроэнергии на Украину, сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.
«На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется», – цитирует ТАСС Панину.
Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре.
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
В ДНР заявили о новых фортификационных сооружениях Киева в Донбассе
В поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе появились фортификационные сооружения и траншеи, оборудованные украинскими силовиками, сообщают представители ДНР.
Поясняется, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию поступил письменный запрос о предоставлении гарантий безопасности, чтобы провести мероприятия по оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что было отказано в запрошенной украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности из-за вероломной оккупации населенного пункта вооруженными формированиями Украины.
«Также нами было выдвинуто требование незамедлительно устранить нарушения соответствующих пунктов мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательства по данному факту», – добавили в ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК уведомили Киев о запросе оказать гуманитарную помощь жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных организаций.
Сам поселок находится на линии соприкосновения сторон, в зоне безопасности, где, согласно минским соглашениям, не должно быть военных подразделений.
«Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло и в самое ближайшее время прекратит осуществлять политику террора», – говорится в релизе.
Грызлов указал на полную ответственность Киева за обострение в Донбассе
Украинские власти пытаются спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Грызлов подчеркнул, что «вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне», передает РИА «Новости».
Полномочный представитель России заявил, что 27 октября состоялось «одно из самых напряженных и сложных за все время работы» заседание Контактной группы. Он «констатировал продолжение эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения», передает ТАСС.
Напомним, вооруженные силы Украины захватили в Донбассе село Старомарьевка, а также применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, обстрелам подверглись Донецк и Горловка.
Немецкий эксперт оценил риски вывода ядерного оружия США из ФРГ в Польшу
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«В СДПГ и части «Зеленых» сохранились пацифистские тенденции. Но из-за угрозы размещения ядерного оружия в Польше немцы могут решить, что безопаснее оставить его на территории ФРГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось, что тема вывода американского ядерного оружия из ФРГ будет затронута на коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
«Позиция СДПГ по поводу американского ядерного оружия не изменилась – они по-прежнему выступают за его вывод с территории ФРГ. Возможно, после формирования нового правительства они попытаются осуществить задуманное. Но при этом нельзя исключать давление на них со стороны США», – отметил германский политолог Александр Рар.
Эксперт напомнил, что в 2010 году депутаты бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Планы по атомному разоружению также были прописаны при заключении коалиционного договора в 2009 году. «Но тогда Ангела Меркель фактически наложила вето на это решение, заявив, что с американцами ссориться нельзя, – пояснил Рар. – Поэтому не исключено, что социал-демократы примут такое же решение под давлением США в обмен на гарантии по «Северному потоку – 2» или что-то еще».
Говоря о позиции «зеленых» в этом вопросе, эксперт указал на традиционное разделение партии на два крыла. «Левое, пацифистское, крыло выступает как против России, так и против США и милитаризации страны в целом. А правое представлено людьми, которые тяготеют к США и движутся в русле трансатлантического политического курса. Лидеры «зеленых» – Анналена Бербок и Роберт Хабек – относятся к правому крылу, – рассказал политолог. – Так что позиция партии во многом будет зависеть от того, кто пройдет в правительство. Но предполагаю, что левые никакого влияния иметь не будут, правые их просто задавят и, условно говоря, развесят повсюду трансатлантические флаги».
По мнению Рара, ситуацию усложняет еще и то, что в случае отказа Германии от американского ядерного оружия его могут разместить на территории Польши. «Тогда, во-первых, усилится напряженность в отношениях с Россией, потому что эти боеголовки будут размещены в критической близости к российским границам. А, во-вторых, поляки со своим антироссийским настроем и горячностью могут затеять опасную игру, – считает он. – В конечном итоге немцы могут решить, что безопаснее оставить это оружие на территории ФРГ, чем отдать на откуп странам Балтии или Польше».
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Так, немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Отметим, что на базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО.
При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что в тот же день страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.
В ответ министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. А глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцирует напряженность в Европе.
Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.
Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова главы минобороны ФРГ тем, что «она уходит из политики, ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ». Газета ВЗГЛЯД также писала о том, что Германия заглядывается на ядерную бомбу.
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В Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше
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Отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, это несет риски для безопасности в Европе, заявил немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер.
Ишингер заявил в интервью агентству dpa, что «если Германия откажется от участия в ядерном устрашении, то в плане политики безопасности мы фактически выбьем полякам почву из-под ног», передает Deutsche Welle.
В этом случае Польша «может потребовать размещения ядерного оружия на ее территории, а активная роль Варшавы в ядерном устрашении НАТО будет иметь (...) последствия в Москве».
«С моей точки зрения, последствия будут катастрофическими. НАТО в ядерном плане еще ближе продвинется к границам России. В дискуссии, ведущейся в ФРГ, слишком мало задумываются об этом», – подчеркнул эксперт.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
На базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка около 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО.
Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе.
Указывается, что это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные боеголовки на своей территории.
При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
Ранее страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе.
В МИД России сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ. Немцев также возмутили угрозы главы минобороны.
Германский политолог Александр Рар заявил, что Крамп-Карренбауэр уходит из политики, «ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Германия заглядывается на ядерную бомбу.
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На Украине застрелили активиста «Правого сектора»
Представителя организации «Правый сектор*» (признана экстремистской и запрещена в России) Александра Иванина застрелили в украинских Сумах, сообщил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.
«Убит сумчанин, член «Правого сектора*» Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда его дома из огнестрельного оружия», – отметил Живицкий в Facebook.
По данным украинского издания «Общественное», около 21.00 в среду Иванина подъехал с женой к своему дому и вышел из машины, после чего неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений представитель организации умер на месте.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, заведено уголовное дело.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинские радикалы пожирают друг друга.
Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar
На переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Киев проигнорировал вопросы об использовании турецкого беспилотника Bayraktar, сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.
Грызлов сообщил о «настоятельных просьбах представителей Донбасса» на переговорах «прояснить ситуацию». Представители Донбасса хотели, чтобы Киев «четко подтвердил или опроверг факт использования БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия». Однако просьбы «были проигнорированы украинской делегацией», передает РИА «Новости».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Украину призвали отказаться от претензий на скифское золото
Киеву пора одуматься и отказаться от претензий на коллекцию скифского золота, которая по праву должна вернуться на крымскую землю, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«Никакая другая земля, кроме крымской, где были найдены уникальные артефакты, претендовать на них исторически не может. Киевским властям пора одуматься и отказаться от претензий на чужие культурные ценности», – сказала РИА «Новости» Гридчина.
Она отметила, что пока рано ставить точку в деле коллекции скифского золота, решение суда должно быть оспорено. «Передача Украине уникального крымского скифского золота – это нарушение всех международных норм, 650 уникальных артефактов никогда не принадлежали Украине. Празднование официального Киева победы в нидерландском суде по вопросу скифского золота похоже на торжество воров и чернокопателей», – добавила Гридчина.
Тем временем глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что нынешняя украинская власть неспособна здравомысляще воспринимать международную реальность и справедливо поступить по отношению к коллекции скифского золота.
«Сегодня, к сожалению, все, что вредит России, доставляет киевским властям удовольствие. Поэтому в деле со скифским золотом они с удовольствием потирают руки. Поэтому нам надо оспорить решение суда и накапливать материалы для будущих судебных процессов», – подчеркнул Форманчук.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.
Зеленского обвинили в слежке за Порошенко
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком, обвинив в этом нынешнюю власть, говорится в заявлении партии, появившемся на ее сайте 28 октября.
«Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН», – сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз.
Отмечается, что номерного знака этой машины нет в базе автомобильных номеров, он является номером для прикрытия правоохранительных органов, что является слежкой за Петром Порошенко «по указанию властей», заявили в партии.
Представители «Европейской солидарности» обратились после этого в полицию. На сайте также появились фото и видео белого автомобиля.
Вместо политического преследования и давления на оппозицию, партия в своем обращении посоветовала президенту и его офису заняться COVID и угрожающим энергетическим кризисом
Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру. Видео разместил депутат Владимир Вятрович.