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Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах
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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет.
По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе.
«Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент.
Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
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Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», – сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».
По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.
«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.
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В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».
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На Украине захотели импортировать газ с СПГ-терминалов в Польше
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На Украине очень заинтересованы в расширении поставок газа из Польши, украинским трейдерам необходимо предоставить возможность покупать газ с СПГ-терминалов в Свиноуйске и в Гданьске, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы потеряли около 4,5 млрд кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами», – приводит РИА «Новости» слова Макогона, сказанные им в интервью «ТСН».
Он добавил, что «Оператор ГТС Украины» сейчас работает над диверсификацией маршрутов поставок газа. «У нас есть гарантированные мощности поставки из Словакии – это 27 миллионов кубометров в день. Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину. И мы очень заинтересованы в польском направлении, потому что там есть доступ к LNG-терминалам (построен в Свиноуйске и новый, строящийся в Гданьске). Мы заинтересованы предоставить нашим украинским трейдерам возможность покупать LNG-газ в этих терминалах. С Румынией нам не нужно ничего строить. Уже были тестовые поставки газа по LNG-терминалу в Греции. Теперь дешевле покупать в Словакии или Польше. Но техническая возможность есть», – сказал Макогон.
Напомним, в конце сентября Газпром и Венгрия заключили долгосрочный контракт на поставку газа в республику до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа. В середине октября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщал, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза.
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На Украине допустили «оптимизацию» ГТС в случае прекращения транзита
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Украине придется «оптимизировать» газотранспортную систему в случае прекращения транзита газа из России после 2024 года, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «ТСН.ua».
«Да, у нас будут значительные избыточные мощности. Напомню, что в свое время наша ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу. Общая мощность украинской ГТС – 146 млрд кубометров – это почти три «Северных потока – 2». Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 млрд кубометров. Это означает, что 100 млрд кубометров транзитной мощности практически не используется. И если Россия все же прекратит транзит газа через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться», – приводит слова Макогона РИА «Новости».
Как отметил глава компании-оператора ГТС Украины, будет использоваться только та часть системы, которая нужна для обеспечения поставок внутри страны. «Мы оставим часть, которая нам нужна для собственного рынка, остальное – оптимизируем. Потому что основная цель – снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный», – сказал Макогон.
По его словам, украинский рынок газа достаточно большой, так как Украина потребляет 30 млрд кубометров газа в год. Самостоятельно украинские компании добывают 20 млрд кубометров, еще 10 млрд кубометров страна импортирует из-за границы.
В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2». В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом объемов поставки 40 млрд кубометров ежегодно.
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
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Украина предложила ЕС до 10 млрд кубометров емкости своих ПХГ
Украина предлагает Евросоюзу до 10 млрд кубометров емкости своих подземных хранилищ газа для долгосрочного хранения стратегических запасов природного газа, заявил и. о. главы компании – оператора ПХГ страны «Укртрансгаз» Сергей Перелома.
«Оператор предлагает европейским партнерам до 10 млрд куб. м объемов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов. Работу над реализацией этой стратегии мы вместе с коллегами из ряда государственных ведомств уже начали», – написал он в Facebook.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
На Украине заявили о важности создания консорциума по управлению ГТС
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Для сохранения транзита российского газа через территорию Украины очень важно создать консорциум по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Создание консорциума [по управлению ГТС Украины] – это очень позитивная идея. Президент Украины [Владимир Зеленский] ее поддержал и подчеркнул, что Украина готова к этому. Но что нам нужно от консорциума? Гарантирование наличия транзита. Нам не нужны инвестиции в ГТС – они покрываются за счет тарифа. Если будет транзит, будет оплачен тариф и будут средства на модернизацию системы. Так работают операторы ГТС по всему миру», – приводит РИА «Новости» слова Макогона, сказанные им в интервью «ТСН.ua».
Как отметил глава компании-оператора ГТС Украины, для Украины консорциум очень важен как элемент сохранения транзита. При этом Макогон отметил, что для управления украинской ГТС есть специалисты, которые могут это делать без европейских коллег.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году.
Напомним, в июле глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал Киеву для защиты интересов Украины «реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
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В Кремле не сочли нужным реагировать на слова представителя США по вопросу энергетики
Кремль не считает необходимым комментировать слова экс-представителя США по вопросам энергетического сотрудничества Амоса Хокстина по вопросам энергетики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на соответствующую просьбу, что он не считает необходимым комментировать представителя Госдепа, это «не его функции», передает РИА «Новости».
Ранее Хокстин заявил, что, по мнению Вашингтона, нынешний энергетический кризис лишь дополнительно подчеркивает необходимость перехода к новым чистым и возобновляемым источникам энергии, передает ТАСС.
«Существует представление – я бы сказал, ложное представление, – увязывающее нынешний кризис с энергетическим переходом. Но кризис вызван не переходом. Там целый ряд факторов, главные из которых связаны с глобальными моделями погоды», – сказал дипломат.
В подтверждение своих слов он сослался на «засуху в Китае и засуху в Бразилии, которые очень существенно отразились на гидроэнергетике», ураганы в Мексиканском заливе, «повлиявшие на поставки в Европу», и другие явления.
Хокстин считает, что мир сталкивается с «климатическим кризисом» и «энергетическим кризисом» одновременно, и все это приводит к бурному росту цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары.
«Это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода», – сказал он.
Между тем цена на газ в Европе упала до 1035 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее в Германии заявили, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Немецкий политолог Александр Рар призывал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
В России указывали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу: там призывают Москву увеличить поставки газа, но выступают против «Северного потока – 2».
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Кремль заявил об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
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Переговоры России и Молдавии по газу не имеют политического подтекста, они носят исключительно коммерческий характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может», – передает его слова ТАСС.
Ранее источники Financial Times заявили, что Газпром предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ.
Ранее Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн долларов). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Песков объяснил значение значка на груди Путина
В социальных сетях обратили внимание на украшение на лацкане пиджака президента России Владимира Путина во время его выступления в режиме видеоконференции на XVI Восточноазиатском саммите.
Журналисты задали вопрос об украшении пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.
«Это значок саммита ВАС», – передает его слова «Говорит Москва».
Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.
Путин поручил Газпрому увеличить закачку газа в европейские хранилища
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом
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Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам ребенка.
«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Львова-Белова заявила, что «прямо сейчас» приступит к своим обязанностям и встретится с командой уполномоченного, передает ТАСС.
«Я бы хотела попросить у вас возможности встречи через два месяца. Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу», – обратилась к президенту новый детский омбудсмен, передает РИА «Новости».
«Хорошо, мы так и сделаем», – ответил Путин.
Мария Львова-Белова родилась в Пензе 25 октября 1984 года. В 2003 году окончила Пензенское училище культуры и искусств, в 2005-м – Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 2019 года обучается в Пензенском государственном технологическом университете.
Также Львова-Белова выпускница четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»).
Награждена Почетной грамотой президента РФ (2018 год).
С 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест». С 2014 года – учредитель Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Львова-Белова с 2019 года по сей день состоит в президиуме генерального совета партии «Единая Россия», сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. С 2020 года – сенатор Совета Федерации, член комитета по социальной политике, полномочный представитель СФ при уполномоченном при президенте по правам ребенка.
Львова-Белова замужем, имеет пятерых кровных детей и четырех приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности.
Цена на газ в Европе упала до 1035 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров, следует из данных на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1062,7 доллара за тысячу кубометров, а в 9.43 мск чуть снизилась – до 1035 доллара, передает РИА «Новости».
С учетом курсовой разницы это ниже расчетной цены вторника на 2,5. Отмечается, что динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.
Напомним, во вторник цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росла почти на 1%, выше 1070 долларов за тысячу кубометров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
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Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Финляндии
Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
«29 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудят основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Отмечалось, что встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию?
Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады «Я – профессионал»
Президент Владимир Путин направил письменное обращение к участникам олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«За время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов. И конечно, вы сможете в дружеской, неформальной обстановке обсудить актуальные проблемы, волнующие сегодня молодежь. Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей – технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперед, к заветной цели», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы – обязательно будут востребованы и в дальнейшем. Желаю удачи и всего наилучшего. Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей», – завершил свое обращение Путин.
Регистрация на пятый сезон олимпиады «Я – профессионал» продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.
Олимпиада по традиции пройдет в два этапа: отборочный, который в онлайн-формате запланирован на декабрь 2021 года, и заключительный, который состоится с конца февраля по конец апреля 2022 года. Студенты смогут принять участие в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Среди них несколько новых, в том числе «Мировой океан», «Металлургия», «Генетические технологии», а также другие дисциплины, охватывающие широкий круг специальностей.
Дипломанты пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» будут названы в мае 2022 года. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники состязаний – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – получат также денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.
Путин заявил о готовности России делиться опытом в борьбе с пандемией
Россия готова делиться с другими государствами опытом в борьбе с пандемией, заявил президент Владимир Путин на Восточноазиатском саммите. Президент также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке.
«Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», – передает его слова ТАСС.
«Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Путин.
Глава государства также поддержал создание механизма признания вакцинации от коронавируса.
«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств», – сказал он на Восточноазиатском саммите в среду.
«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», – заявил Путин.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса.
В Минэнерго назвали число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу
Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу по программе догазификации составило почти 400 тыс., рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин на расширенном заседании Комитета Госдумы по энергетике.
«В настоящее время заключены порядка 60 тыс. договоров с гражданами, по ним уже подключен газ для 13 тыс. домовладений. По словам Павла Сорокина, всего в рамках догазификации природный газ смогут подключить до 3 млн домовладений в России», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
«Эта тема крайне важна для миллионов наших граждан, которые долго ждали этой возможности. Благодаря тем инициативам, которые были приняты, и тем поручениям, которые даны, удалось за последние полгода кардинально изменить подход к газификации и существенно улучшить этот процесс, упростить его для всех граждан», – сказал Сорокин.
Ранее сообщалось, что уже 30 тыс. россиян заключили договоры на догазификацию, часть из них отработана. Итоги подвел вице-премьер Александр Новак. Основные федеральные акты регионы уже приняли. Чиновник дал поручение ускорить темпы газификации, а также рассмотреть проведение льготного подключения.
Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года.