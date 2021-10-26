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Вирусолог сравнил возможности лечить коронавирус и ВИЧ
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Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, в отличие от гепатита С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гриппа, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, подчеркнув, что COVID-19 не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов от него.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
«Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, поэтому его даже сравнивать ни с гепатитом С, ни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), ни с гриппом я бы не стал. Для этих вирусов даже ввели понятие «квазивиды» – псевдовиды: когда вирус попадает в организм, он один, а когда из него выходит – другой. Коронавирус примерно в 30 раз медленнее мутирует, чем тот же вирус гриппа», – объясняет Зверев.
Соответственно, поскольку коронавирус не мутирует с той же скоростью, что и грипп, он не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов.
«А лекарства подходящего все еще нет, потому что это очень долгий процесс. Сам препарат можно синтезировать очень быстро, но для того, чтобы проверить его, требуются годы, ведь его необходимо помимо всего прочего еще и проверять на хроническую токсичность. Это же не вакцина, которая один раз применяется. Лекарство используется постоянно, влияет на все органы. Поэтому его нужно долго исследовать», – говорит академик.
Он отмечает, что регулярно публикуются научные статьи на тему того, что появляются различные химические соединения, которые действуют на различные белки, репродукцию коронавируса. В массы пока все это не выносится только потому, что прошло крайне мало времени.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн предположил, что Россия приобретет коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации в течение следующего года.
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Вирусолог объяснил, почему нет лекарства от COVID-19
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В отличие от бактерий, вирус – практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. И для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Нельзя сказать, что никто не занимается поиском лекарства от коронавирусной инфекции. Это просто не афишируется, поскольку пока никаких существенных успехов в этом нет. Как только будет чем похвастаться, они сообщат, потому что им нужно будет выводить препарат на рынок, нужна реклама», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что в начале пандемии уже сообщалось, что лекарство от коронавируса есть, и им даже успешно лечили инфекцию, однако оно оказалось не столько эффективным, сколько токсичным. Все эти препараты были сделаны на основе японского фавипиравира. И пока ни один препарат не справился с данным вирусом лучше и безвреднее, чем человеческий иммунитет. Поэтому упор во всем мире сделан именно на создание и доработку вакцин, а не на поиск лекарства от COVID-19.
«Токсичность – это родимое пятно всех противовирусных препаратов, потому что в отличие от бактерий, которые представляют собой самостоятельную клетку, вирус вообще практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. Получается, что для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку. А вот сделать препарат, который избирательно будет убивать только клетки, которые заражены, и не будет трогать клетки, которые не заражены, пока не удается», – объясняет вирусолог.
Тем не менее, на данный момент, по словам собеседника, немало химиков, причем как в России, так и за границей, которые разрабатывают препараты, в том числе против коронавируса. Однако, помимо разработки, их нужно еще и испытывать, но в России очень мало лабораторий, в которых можно работать с возбудителями первой и второй группы.
«Из тех, кто имеет такие возможности, это Вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны РФ и центр «Вектор». Лабораторий очень мало, и они так или иначе заняты своими целевыми заданиями. Поэтому терапевтические препараты попросту сложно разрабатывать и негде исследовать», – рассказывает Чепурнов.
Кроме того, в случае с коронавирусной инфекцией есть еще одна проблема: практически полное отсутствие хорошей лабораторной модели (восприимчивого животного), продолжает специалист. А этот момент просто необходим для проверки противовирусного эффекта препарата. Испытаний таких необходимо проводить достаточно много, поскольку в некоторых случаях синтезированный препарат может не обладать прямым противовирусным эффектом, но на живой модели, в том числе на человеке, он может быть эффективен. Также и наоборот: препарат может обладать сильным противовирусным эффектом, но не излечивать. Например, ученые выяснили, что многие вытяжки из лекарственных трав обладают противовирусным эффектом – ими полезно полоскать рот, это действительно защищает от коронавируса, однако не излечивает от него.
«Чтобы лечить человека, нужно на какой-нибудь модели показать, что эффект есть, препарат хорошо работает, и только после этого можно запустить такой препарат на исследование вредности, токсичности и так далее. Даже вакцину против коронавируса пробовали всего на двух животных: приматах (что является очень дорогим и сложным) и трансгенных (генномодифицированных) животных (мышах, которым введен ген, благодаря которому они становятся восприимчивы к инфекции, как и человек). Однако такая мышь стоит как обезьянка, потому что их нужно растить и так далее. То есть моделей для испытаний практически нет», – подчеркивает вирусолог.
Сейчас есть лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, делится профессор. Против данного заболевания разработали двух- и трехсложную комбинацию препаратов, которые влияют на разные этапы размножения вируса в клетке или его проникновение. Стоимость этого препарата для лечения только недавно удалось понизить с миллиона до 50–60 тысяч рублей.
«Первый пример есть, но пока он единственный. Но поскольку механика у каждого вируса своеобразная, применить для создания лекарственного препарата то же, что и в лекарстве от гепатита С, невозможно. Потому что все построено не на общих закономерностях, а на конкретном вирусе (свойствах его генома, биологии и так далее). Вот для гепатита С удалось подобрать сложную комбинацию, хотя он очень сложным был для лечения и создания вакцины, даже казалось, что это сделать практически невозможно. А все потому, что у него, так же как и у вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), очень изменчивый геном, что позволяет ему блестяще уклоняться от противовирусного иммунитета», – заключил Чепурнов.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что лекарственные препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, спасают жизни, однако они имеют побочные эффекты. В частности, лечение ими может привести к токсическому поражению печени.
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Жительница Астрахани отсудила у больницы рекордную компенсацию за смерть от COVID
Жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса в размере 1 млн рублей от районной больницы.
Женщина потребовала деньги из-за того, что врачи не оказали своевременную помощь ее 60-летнему мужу, передает Znak.com.
Согласно документам Астраханского областного суда, в начале июня мужчина обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Он заявил, что имел до этого контакт с зараженными коронавирусом, но ему прописали лишь лечение от ОРВИ. Состояние пожилого человека ухудшилось, госпитализировали его только 19 июня, когда и взяли анализы на коронавирус, а 22 июня он умер.
Супруга умершего обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили. Адвокат Сергей Бронницкий рассказал, что женщина все же решила обратиться в суд. Ее поддержал после проигрыша первой инстанции областной суд. Отмечается, что 1 млн рублей – это самая большая компенсация, взысканная с больницы в России из-за смерти пациента от коронавируса.
Ранее жителю Омска удалось отсудить у больницы 400 тыс. рублей за смерть родственника от коронавируса. Суд решил, что смерть наступила из-за некачественного оказания медпомощи.
Вирусолог объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса. Как сообщил специалист, вирус – практически неживая субстанция. Он умеет действовать только внутри клетки. Чтобы убить вирус, для этого надо убить клетку, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
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Вирусолог спрогнозировал срок завершения эпидемии
Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
«У нас слишком много людей настороженных. Время идет, и я думаю, что постепенно власти найдут такой путь к людям, чтобы уговорить их вакцинироваться. <…> Мы в течение следующего года, я думаю, осуществим всю эту вакцинацию и закончим с этой пандемией», – пояснил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек. По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида.
За минувшие сутки в России выявили 37 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.
Директор «Аптекарского огорода»: Антипрививочники убивают всю Россию
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Директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм обвинил антипрививочников в принимаемых ограничительных мерах и заявил, что сторонники этого движения «убивают всю Россию».
«Антипрививочники, Москва и Россия закрываются благодаря вашим гнусным стараниям! По всему миру главная мечта людей – надежно защититься от тяжелого коронавируса, они стоят за вакцинами в очередях, мечтают о бустерах, едут в дорогие вакцинные туры в нашу страну... Именно поэтому развитые страны спокойно проходят через новые волны заразы – с маленькой смертностью», – написал он в своем Instagram.
«А что у нас, в России?.. Дикие, нецивилизованные «человеки» разносят повсюду глупейшие слухи, настоящую ересь, антинаучный бред. Антиваксеры убивают не только себя – они убивают всю Россию», – заявил Ретеюм.
По его словам, антипрививочное движение является очень хорошо спланированной кампанией Запада.
Директор сада призвал остановить «эту дикость, это безумие, это массовое смертоубийство».
«Прививка – единственный надежный путь к защите от тяжелых последствий «короны». Мы с вами, как думающие, интеллигентные, развитые люди, должны пытаться донести до масс эту информацию. Кто, если не мы?» – заключил Ретеюм.
Он также напомнил, что вход в «Аптекарский огород» во время нерабочих дней будет открыт – улица свободно, оранжереи только по QR-кодам и в масках. Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19
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Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – говорится в тексте приказа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 8 ноября.
Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.
В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.
В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.
В понедельник президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Ранее Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и предоставил главам регионов возможность на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Иммунолог рассказал об опасной особенности штамма COVID «дельта»
В российских регионах вводят нерабочие дни из-за нового всплеска распространения коронавируса, в основном речь идет о штамме «дельта», который отличается гораздо более высокой способностью к заражению, чем у предыдущих штаммов, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По словам эксперта, «дельта» – штамм коронавируса впервые был обнаружен в Индии, но сейчас распространился на весь мир, включая Россию. Новые ограничительные меры в стране, включая введение нерабочих дней – «заслуга» именно этого варианта SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что его способность к заражению гораздо выше, чем у предыдущих штаммов, приводит его слова радио Sputnik.
«Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем при уханьском варианте, чтобы заразить человека», – отметил Болибок, а также пояснил, что для заражения этим штаммом достаточно пройти мимо больного.
По его словам, «кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом «дельта» можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски».
«Я рекомендую вакцинироваться. Вакцина практически на сто процентов предотвращает смерть в результате этой болезни, а также она предохраняет от тяжелого течения COVID-19», – отметил Болибок. Он напомнил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «дельта» превышает 90%.
Ранее в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.
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В красную зону эпидемической опасности вошли восемь областей Украины
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Вступило в силу решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины о переводе Николаевской и Ровенской областей в красную, самую строгую зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
В красной зоне теперь находятся восемь областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская, передает ТАСС.
В этих регионах продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты работают из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы, спортзалы, фитнес-центры и бассейны работают при наличии у посетителей отрицательного результата анализа или свидетельства о прививке. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять для участия в массовых мероприятиях и посещения учреждений культуры и кинотеатров.
В прошлую пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. В тот же день стало известно, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали 70 стран с общим населением 4 млрд человек, что составляет половину населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке перекрыли противники вакцинации
Движение по Бруклинскому мосту в сторону района Манхэттен перекрыли протестующие против обязательной вакцинации, заявляет полицейское управления Нью-Йорка в Twitter.
В протестах принимают участие сотни людей, которые выступили против вакцинации всех сотрудников муниципальных служб. На демонстрацию вышли полицейские, пожарные, врачи скорой помощи, коммунальные служащие. Люди направились из Бруклина к зданию госсовета, расположенному на Манхэттене, передает ТАСС.
Все полосы Бруклинского моста заблокированы, местных жителей просят готовиться к задержке в пути и предлагают искать объезд.
На прошлой неделе мэром Биллом де Блазио было подписано распоряжение, обязывающее муниципальных работников прививаться от коронавируса. прививка должны быть поставлена к 29 октября.
В случае отказа работники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а позже им грозит увольнение. Вакцинация предстоит около 50 тыс. городских служащих Нью-Йорка.
Распоряжение предусматривает освобождение от прививок по религиозным или медицинским причинам.
Ранее президент Владимир Путин дал поручение предоставить два выходных оплачиваемых дня после вакцинации от коронавируса. Мера позволит большему числу работников принять участие в вакцинации.
В Роспотребнадзоре разъяснили схему получения QR-кода после COVID-19
Для появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники, поэтому не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг, пояснила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.
Безбородова заявила, что «сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз», так как «диагноз ставит врач», и чтобы появилась отметка на Госуслугах, нужно «обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», передает портал Myslo.
Отмечается, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.
«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», – уточнила специалист.
Потому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами, подчеркнула Безбородова.
Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19.
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Нерабочие дни ввели в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября
Нерабочие дни вводятся в Калининградской области на период с 28 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба областного правительства.
«В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. <…> В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.
Начиная с четверга, 28 октября, и до 7 ноября включительно не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, чья деятельность не может быть прекращена в соответствии с указом президента России, отмечается в сообщении.
В нерабочие дни приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита. При этом они могут продолжать оказывать услуги в формате «торговля навынос» и «доставка». Также приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медизделиями, а также зоомагазинов. Учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% своего персонала на удаленный режим работы. Заселение в гостиницы в предстоящие длинные выходные осуществляется исключительно по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.
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В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях. Учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.
Уточняется, что матчи футбольного клуба «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив» должны проходить в период выходных без зрителей. МФЦ региона в указанные дни будут оказывать ограниченный перечень услуг. Туда можно будет обращаться очно только за оформлением свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти. Также специалисты МФЦ продолжат принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи. Движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов, говорится в сообщении пресс-службы.
Региональные власти разрабатывают пакет мер поддержки отраслей, деятельность которых в предстоящие нерабочие дни будет приостановлена. Как пояснили в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, речь идет как о безвозмездной помощи в виде субсидий, так и о льготных займах.
Ранее президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, с 16 октября в Калининградской области ввели QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов площадью более 300 кв. метров.
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Мурашко заявил, что темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились
Темпы заражения коронавирусом среди россиян упали с 16% до 10-10,5%, сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, специалисты видят, что темпы прироста заболеваемости в нескольких субъектах благодаря введенным ограничениям снизились. Если раньше цифра прироста составляла около 16% в неделю, то за последнюю неделю составила в пределах 10-10,5%, передает ТАСС.
Как заявил министр, первичное звено здравоохранения несет сейчас огромную нагрузку. Сейчас сферу здравоохранения усиливают студентами медиками из высших учебных заведений, а также работниками медорганизаций, занимающихся образованием среднего медицинского персонала.
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 244,2 млн человек, более 4,9 млн скончались.
Ранее Мурашко говорил о выезде бригад в 18 регионов России для борьбы с коронавирусом. Так, мобильные бригады были отправлены во Владимирскую, Курскую, Псковскую области, Забайкальский край, Оренбургскую область.
Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в театре МДМ
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в Московском дворце молодежи (МДМ), заведение могут закрыть на срок до 90 суток или оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.
«Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима», – пояснил Мустафаев, передает РИА «Новости».
Он добавил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, театру грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
По его словам, в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей.
Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после информации в соцсетях о концерте Хабиба в Набережных Челнах, где был полный зал зрителей.
Власти Смоленской области ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
Нерабочие дни с сохранением заработной платы вводятся в Смоленской области с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты, сообщила администрация региона.
«С 28 октября по 7 ноября на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты. Соответствующие изменения были внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности» после экстренного совещания в региональной администрации», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
На этот же период в регионе приостанавливается работа организаций общепита, ряда розничных торговых точек (за исключением аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов.
«Также в период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 28 и 29 октября будут работать дежурные группы», – информирует областная администрация.
В период нерабочих дней будет приостановлено и предоставление ряда государственных и иных услуг в региональных госучреждениях, помещениях органов исполнительной власти и МФЦ, уточняют власти.
Ранее власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели ограничения на посещение ряда учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепитов. Для входа в организации требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на ковид, справку о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. В регионе установлен временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фуд-кортов, приостановлен массовый допуск в здания органов исполнительной власти и областных госучреждений. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.
Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.
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В России выявили 36,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36 446 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,0% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6074, Московской области – 2930, Санкт-Петербурге – 2735.
Всего в стране выявили 8 316 019 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 213 584 человек, из них за сутки вылечились 26 973 человека.
Также за сутки зафиксировано 1106 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 232 775 человек.
Накануне, 25 октября, в России выявили 37 930 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1484.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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