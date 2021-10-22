Падение деревьев из-за сильного ветра в Москве не привело к гибели людей

Под натиском сильного ветра в трех районах Москвы упали 12 деревьев, 10 из которых рухнули на проезжую часть, люди не пострадали.

«На территории Троицкого административного округа рухнули 10 деревьев, все на проезжую часть», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, еще два дерева упали в Северо-Западном и Восточном административных округах, пострадавших людей и автомобилей нет.

Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.