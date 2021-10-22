По факту гибели людей на заводе в Рязанской области возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области, его будет расследовать центральный аппарат СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председателю СК доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» Шиловского района погибли и пострадали люди. Следственными органами СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – передает ТАСС слова Петренко.

Председатель СК поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. «По поручению Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направлены опытные криминалисты центрального аппарата», – сообщила Петренко.

Она отметила, что в рамках расследования дела следователи в обязательном порядке проверят соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам. «Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», – сказала Петренко.

По информации СК, 22 октября в помещении, которое арендует ООО «Разряд», произошло возгорание, в результате погибли 15 человек, один госпитализирован, судьба одного человека остается неизвестна.

По словам Петренко, Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Рязанскую область для помощи в расследовании дела о гибели людей при возгорании на территории завода.

«По поручению Александра Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направлены опытные криминалисты центрального аппарата (Криминалистического центра СК России). Кроме того, Председатель СК России поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», – передает РИА Новости слова Петренко.

Подчеркивается, что в рамках расследования будет проверено соответствие уровня обеспечения промбезопасности опасных производственных объектов на предприятии. В настоящее время следствием рассматриваются различные версии причин пожара – «однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время».

В правительстве региона сообщили также, что все погибшие были местными жителями.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек. В результате взрыва здание цеха было полностью разрушено. Причиной пожара стал взрыв. Как сообщили в правительстве региона, две бригады санавиации направлены на место происшествия. Следственный комитет начал проверку по факту пожара. В экстренных службах уточнили, что производство принадлежит ООО «Разряд».