Эксперт рассказал о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме

«Среди россиян, в том числе имеющих ученую степень, есть большое количество мракобесов, отрицающих вакцинацию. Именно такое отношение во многом стало причиной увеличения числа заболевших», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения о росте числа случаев COVID-19.

«Когда было только 5 тысяч заболевших в сутки, мы удивлялись и опасались за себя и своих родных, теперь же мы имеем из-за таких людей 36 тысяч заболевших в день, а выздоравливают ежедневно сейчас только около 18 тысяч человек», – отметил глава Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич.

Собеседник подчеркнул – противникам вакцинации следует вспомнить, что в свое время Россия успешно победила оспу, тиф и другие серьезные заболевания с помощью вакцинации. «Более того, из-за того, что эти «ковид-диссиденты» дезорганизовывают и дезинформируют людей, у нас возникает новая проблема – мошенники, выдающие поддельные сертификаты о вакцинации», – гооврит собеседник, добавляя, что «за такие преступления нужно ужесточать уголовную ответственность».

«Вакцинация не гарантирует отсутствия возможности заразиться коронавирусом, но человек переболеет в легкой форме и останется жив, – считает Клинцевич. – Президент отмечал, что «у нас есть только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть. При этом надо помнить, что из тех, кто заболеет, выживут не все».

«Это вопрос жизни и смерти, поэтому надо людям разъяснять пользу вакцинации. Антипрививочники или «антиваксеры», те, кто говорит про «недоказанность клинического эффекта», «чипирование» и другие глупости, просто враги страны, – уверен он. – Конечно, в зависимости от особенностей организма люди по-разному переносят вакцину и саму болезнь, но надо просто примириться с мыслью о том, что дальше мы будем жить в этой парадигме, коронавирус никуда не уйдет. Спасение одно – вакцинация».

«В этих условиях руководство нашей страны приняло стратегическое решение, введя нерабочие дни. Ситуация с заболеваемостью сложная, и каждый человек должен об этом задуматься», – заключил Клинцевич.

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Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Тем временем Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России новой формы коронавируса AY.4.2 – варианта штамма «дельта», ранее получившего распространение в Великобритании.

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