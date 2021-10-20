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Тбилиси запросил у Киева помощь в расследовании нарушения Михаилом Саакашвили госграницы
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Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине в контексте расследования дела о нарушении границы Грузии украинским гражданином экс-президентом Михаилом Саакашвили, главой украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с предъявлением Саакашвили обвинением по этому делу, посредством управления по международным отношениями Генеральной прокуратуры направлено ходатайство «компетентным органам Украины», сообщила прокуратура Грузии в среду.
В настоящее время в тюрьму в Рустави прибыл прокурор Леван Вепхвадзе, чтобы проинформировать Саакашвили о выдвинутом обвинении, которое грозит ему штрафом либо осуждением на срок от двух до пяти лет.
«Проведены следственные действия, затребованы видеоматериалы, изъяты телефоны», – отметил прокурор, напомнив о том, что уже задержаны 4 сообщника бывшего президента.
По этому делу допрошено 69 человек.
Саакашвили вернулся в Грузию 28 сентября из Украины, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией на пароме «Вильнюс».
Выйдя из грузовика в Грузии в порту Поти в 1 час 4 минуты местного времени, он таким образом незаконно пересек границу. отметили в Генеральной прокуратуре Грузии.
Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти.
В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
Погребинский объяснил необходимость подключения США к нормандскому формату
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«Франция и Германия не смогли убедить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, поэтому Россия уже предприняла попытку подключить к нормандскому формату США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что Москва ранее уже предлагала Вашингтону подключиться к урегулированию в Донбассе.
«Попытка подключения США к нормандскому формату уже фактически состоялась», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне.
«Там обсуждалась украинская тема и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.
«В Москве прозвучали слова о том, что контакты с Владимиром Зеленским бессмысленны, – заметил Погребинский. – Это говорит о том, что нормандский формат в значительной мере исчерпал свои возможности. Дело в том, что Германия с Францией так и не смогли оказать влияние на Киев для того, чтобы он приступил к реальному процессу реализации политической части минских соглашений. В этом смысле надежды на нормандский формат очень малы сейчас», – подчеркнул Погребинский.
Он добавил, что не возлагает большие надежды на посреднические усилия США. «Но в любом случае, Соединенные Штаты имеют большее влияние на Киев, чем Германия и Франция», – добавил киевский эксперт.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но западные участники нормандской четверки – Франция и ФРГ категорически отказались. По словам Лаврова, подобный разговор имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с Владимиром Путиным.
«Еще когда Джон Керри был госсекретарем и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что «вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?». Это было при мне», – цитировал «Коммерсант« слова главы МИД. В ответ Керри тогда заметил, что если бы Соединенные Штаты пригласили бы подключиться к нормандскому формату, «может быть, мы бы подумали».
«Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал слова Лаврова ТАСС.
При этом глава российской дипломатии отметил: необязательно быть участником нормандской четверки, «необязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию».
В то же время Лавров назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным в любом формате.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины сложно выстраивать диалог, поэтому президент России отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.
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Украина подтвердила отказ признать «Спутник V»
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Лица, которые вакцинированы от коронавируса российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, заявил глава украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Демченко подтвердил «ранее установленные правила» и заявил, что Киев «не признает российскую вакцину». Он также отметил, что этой вакциной «пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях». По его словам, «вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
СНБО предложил переименовать Великую Отечественную войну
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Необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая, заявили в Совете нацбезопасности Украины.
Аппарат СНБО создал словарь «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» и рекомендовал использовать его властям, дипломатам и СМИ, передает РИА «Новости».
Термин «Великая Отечественная война» в нем помещен в графе «Фейк/клише», а взамен предлагается использовать варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
Также в графу помещены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Русский мир предлагается писать в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина «Новороссия» использовать названия конкретных областей.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Вероятный убийца россиянки в Грузии при задержании попытался взорвать силовиков
Подозреваемый в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой во время задержания бросил с балкона гранату, следует из сообщения МВД Грузии.
Ведомство сообщило, что полиция «задержала по горячим следам трех человек». Установлено, что «один из подозреваемых, Б. Л., 18 октября в Тбилиси на улице Газапхули выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в гражданку иностранного государства А. Ш., 1994 года рождения», передает ТАСС.
После этого подозреваемый скрылся на автомобиле знакомого, которому рассказал о преступлении. Позднее он отправился домой к третьему фигуранту. Сообщается, что Б. Л., когда его задерживали, бросил в правоохранителей гранату. Саперы ее обезвредили.
Напомним, по данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает. МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет. По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.
В приложении Apple появилась карта Украины без Крыма
Пользователи нашли в приложении Apple Music for Artists, позволяющем смотреть статистику по прослушиванию треков, карту Украины без Крыма.
«Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?», – задается вопросом пользователь culture_ukraine в Instagram.
На карте видно, что разработчики отнесли Крым к России. В комментариях ряд пользователей пообещали перейти на музыкальный сервис Spotify, другие пожаловались, что им больно смотреть на это.
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Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу.
Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного
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Украина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев.
Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину еще в 2018 году, однако танк поставили только сейчас, передает «Военное дело».
Отмечается, что «Оплот» был изготовлен предприятием уже давно. В последнее время он активно принимал участие в различных международных выставках и военных парадах. Известно, что для США данный танк изготавливался в самой современной комплектации.
Директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздр уточнил, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком», передает ТАСС.
«Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов.
Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства.
Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем.
В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику.
Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения.
Украинские военные потренировались отражать сухопутную атаку из Крыма
Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
«В группировке войск «Юг», которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника. Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
По данным пресс-службы, военные на учениях демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления к морским пехотинцам прибыло противотанковое подразделение.
«Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстановки, в случае необходимости – они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу», – цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Ранее минобороны Украины анонсировало военно-учебную миссию ЕС до конца года.
ОБСЕ пожаловалась на «ограничения свободы передвижения» миссии на Украине
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине «столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения», заявила спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер.
Де Риддер выразила тревогу в связи со сложившейся ситуацией и заявила, что миссия ОБСЕ – «не только самая крупная и заметная операция» организаци, но и «одна из самых важных». Подчеркивается, что миссия, «обязанная с 2014 года вести наблюдение и беспристрастно сообщать о ситуации», оказалась «бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и облегчения диалога между воюющими сторонами».
Спецпредставитель ПА ОБСЕ подчеркнула, что миссия была санкционирована «консенсусными решениями всех 57 государств», которые входят в организацию. Де Риддер заявила, что свобода передвижения наблюдателей «должна безоговорочно соблюдаться», передает ТАСС.
Она заявила, что после решения России не продлевать мандат миссии на российско-украинской границе, СММ является «последним оставшимся инструментом» организации «для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими».
Напомним, в МИД России заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. Россия не нашла оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года.
На Украине заявили об энергетической катастрофе
Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов.
Заявление было обнародовано после того, как партия «Батькивщина» потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и повышением цен на тарифы ЖКХ.
Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти, – сообщается на сайте организации.
Эксперты предупреждают, что это может оказать пагубное влияние на национальную экономику. Ситуация может вызвать сокращения на предприятиях, закрытие компаний, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в бюджеты.
Ранее депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти
Арестованный 1 октября в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили, голодающий с того дня, в среду пообещал продолжить голодовку и объявил о согласии на прием медикаментов, чтобы «здраво мыслить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом говорится в письменном комментарии Саакашвили по поводу итогов состоявшегося накануне врачебного консилиума. При этом бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ отметил, что не намерен прекращать голодовку, пока арестован, и «готов умереть».
Он считает, что «медикаментозное лечение позволит оставаться в здравом уме и принимать участие в текущих событиях, хотя бы минимально».
Саакашвили заявил, что все его действия направлены в «помощь народу Грузии по извлечению из болота».
Он отметил, что «настроен оптимистично» и «голодает против использования правосудия в политических целях».
Саакашвили осужден на три и шесть лет лишения свободы. Грузия не намерена выдавать его Украине. Власти страны утверждают, что бывший президент пробудет за решеткой все присужденные ему шесть лет.
Накануне адвокат Саакашвили заявил о необходимости госпитализации экс-президента. Врачи также рекомендовали перевести Михаила Саакашвили в госпиталь.
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Москва попросила МИД Грузии оказать правовую помощь из-за убийства россиянки
Москва просит МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством россиянки Анастасии Шаталовой, сообщила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
«Секция интересов (Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии – прим. ВЗГЛЯД) направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Сотрудники консульского отдела на связи с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.
«В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
По данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает.
МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет.
По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.
Нафтогаз заявил об отсутствии госрегулирования цен на газ
Нынешняя зима станет для Украины первой, когда в стране не будет действовать госрегулирование цен на газ для населения, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще», – цитирует УНИАН Витренко.
Ранее Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов.
Депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени».
Врачи рекомендовали перевести Михаила Саакашвили в госпиталь
Консилиум врачей, которые осмотрели во вторник в тюрьме в Рустави арестованного 1 октября и голодающего с это дня экс-президента, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, рекомендовали перевести его в госпиталь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Врач Зураб Пагава после специального совещания в Минюсте сообщил, что это рекомендация сделана в «профилактических целях».
«Ставим вопрос профилактической госпитализации. Рассматривается это предложение. Это не срочно, но так как высока вероятность осложнений, рекомендовали (госпитализацию)», – сказал он.
По словам Пагава, если госпитализация произойдет, то это случится в ближайшее время.
Адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что политику через три-четыре дня понадобится госпитализация.
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.
Депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько заявила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.
Кроме того, 10 октября состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме.
Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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На Украине физлицам запретили пополнять депозиты в банках в рублях
Национальный банк Украины с 21 ноября запретит банковским учреждениям принимать от физических лиц рубли для пополнения депозитов, сообщили украинские СМИ.
По информации издания «Страна», согласно постановлению регулятора, банку запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных «иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».
Ранее в Киеве был обнаружен колл-центр, в котором, используя мошеннические схемы, вынуждают клиентов банков из России переводить деньги на чужие счета.