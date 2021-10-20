Регионам России разрешили продлить нерабочие дни после 7 ноября с учетом эпидситуации

Эксперт: На фоне эпидемии власти Латвии начали относиться к русским с уважением

«Откуда депутат Иесалниекс взял данные о процентном соотношении латышей и русских в ковидных госпиталях. Откуда он знает? Врачи не ведут такой статистики», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский. Ранее латышский депутат-националист Янис Иесалниекс заявил, что в больницах Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные.

«Моя близкая родственница в больнице работает старшей медсестрой. С ее слов я знаю, что там абсолютно одинаковое отношение ко всем пациентам. Причем, практически все медики свободно говорят на обоих языках. Так что эпидемия сумела объединить все население, – именно такая беда сумела, а не правительство. Но правительство тоже осознает, что невозможно вылечить одну часть населения, игнорируя другую часть населения», – сказал бывший депутат Европарламента от Латвии, певец Александр Мирский.

«На фоне эпидемии власти впервые начали с уважением относиться к русским. Видимо, у кого-то в правительстве мозги встали на место – и информационная кампания о вакцинации сейчас ведется на обоих языках», – пояснил Мирский. «Ведь пожилые русскоязычные люди, – все те, кому за 70 лет, – почти поголовно не говорят на латышском. А ведь они-то как раз – в зоне риска. Для них, как известно, давно действуют драконовские языковые законы, но в данной ситуации власти сделали исключение, потому что здоровье всех жителей Латвии важно, ковид не разбирает, кто какой национальности», – напомнил экс-депутат.

При этом Мирский признал, что противников вакцинации среди русскоязычных заметно больше. «Латыши очень дисциплинированы. У меня нет русской крови, латыши есть. Им было сказано, что надо и они массово идут. Даже из деревень люди массово едут на прививку. Среди тех, кто общается дома на русском языке, – это не только русские, но и белорусы и украинцы, большинство не считает Латвию своей родиной. А это 23% населения. Они не участвуют в выборах, не участвуют в социальной жизни. Среди них царит не столько недоверие к конкретным вакцинам, сколько общее недоверие к руководителям государства, которые делают явные отвратительные глупости в отношении большинства русскоязычных», – подытожил Мирский.

В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Число новых случаев инфицирования на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%, передал ТАСС.

Ранее власти Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября – на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации. В частности, в стране с 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Открыты будут только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, тогда как школы и рестораны закрываются. Отменены все массовые мероприятия.

При этом администрации крупных больниц Латвии объявили, что к ним стали все чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом. В крупнейших медицинских учреждениях Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные, заявил депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс. По версии депутата, к провалу кампании по вакцинации привела «пропаганда Кремля». «Латышские дети не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы», – цитирует Иесалниекса «Лента.ру».

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал свою версию, по которой в больницах Латвии среди госпитализированных с COVID оказалось больше русскоговорящих. Объяснил он это тем, что носители русского языка живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, в многоквартирных домах, пользуются общественным транспортом, поэтому болеют чаще жителей сел.