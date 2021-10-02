В Белоруссии сочли цензурой монтаж интервью Лукашенко CNN

Телекомпания CNN гарантировала, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко без цензуры, но нарушила обещание, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«У нас минимальный набор требований к журналистам. И к CNN мы выдвинули только одно условие – выдать интервью «без купюр». Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное – закадровый текст и нарезка картинок?» – сказал Глаз в эфире гостелеканала ОНТ, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что на сайте CNN интервью назвали «схватка» (combating interview).

Глаз добавил, что запросы на интервью регулярно поступают из разных стран, представители порядка десяти СМИ сейчас ждут встречи с белорусским лидером.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны.

Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае.

Представитель МИД России Мария Захарова называла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Лукашенко.