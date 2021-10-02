В Испании рассказали о счастье жителей России

Российские граждане счастливы, поскольку платят существенно меньше за электроэнергию, чем испанцы, написал журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас.

Журналист поговорил с адвокатом из Москвы Татьяной, которая регулярно ездит в Европу, и в Италию в особенности. Та сообщила, что не желает переезжать на Запад, несмотря на повышенные доходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию испанской газеты.

«Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», – рассказала собеседница испанского репортера.

Автор статьи отметил, что россиянка лишь указала на факт – в Европе статья коммунальных расходов гораздо более ощутима. «Энергетическая бедность» в России относится к научной фантастике, цены на энергоносители в России гораздо ниже, чем в Западной Европе. Мархинедас полагает, что это связано с тем, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их.

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», – указал он.

Он привел данные портала GlobalPetrolPrices: киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (около 4,5 рубля), в Испании цена за тот же объем электричества составляет 0,223 доллара (16 рублей).

Журналист подсчитал расход за месяц на электричество: в московской квартире площадью 70 квадратных метров за месяц за электричество владельцы платят порядка 1,7 тыс. рублей, что меньше 20 евро.

«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <...> получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», – указал Мархинедас.