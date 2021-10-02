Саакашвили показал новую украинскую жену

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

«Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию.

Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет.

До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.

После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.