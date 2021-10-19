Названы самые распространенные осложнения после COVID

Клуб «Валдай» рассказал об «одичании» государств от коронавируса

Пандемия коронавируса запустила процесс деглобализации и привела к обособлению государств друг от друга, говорится в ежегодном докладе международного дискуссионного клуба «Валдай» «Эпоха пандемии: год второй. Возвращение будущего».

Доклад был презентован на XVIII ежегодном заседании клуба. В число авторов доклада вошли профессор МГИМО МИД, профессор РАН Олег Барабанов, кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бородачев, доктор экономических наук, член Бреттон-Вудского комитета Ярослав Лисоволик, кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО МИД Андрей Сушенцов и кандидат политических наук, директор программ Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Руководителем авторского коллектива выступил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор–исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.

«Последствия пандемии слегка приоткрыли завесу будущего международной политики после завершения «тридцатилетнего перехода» – исторического периода, следовавшего за холодной войной. Самая важная и центральная тенденция сегодня – обособление государств друг от друга и от любых попыток внешнего влияния на их поведение», – передает ТАСС текст доклада экспертов.

По мнению аналитиков, эта тенденция выражается в последовательной политике ограничения основных свобод глобализации, сворачивании тех ее элементов, которые ставят политику отдельного государства в зависимость от неподконтрольных ему факторов. «Основная борьба сейчас – не столько государств между собой, сколько между государством и глобализацией, ее основными порождениями и движущими факторами, обращают внимание эксперты.

Для описания происходящих в мире процессов авторы доклада метафорично сравнивают пандемию со взрывом метана или внезапным воздействием на конструкцию, которое вызвано сочетанием стечения обстоятельств и накопленного износа». «После такого воздействия процессы осыпания где–то ускоряются, где-то, наоборот, могут временно замедлиться в силу случившейся деформации. Меняется и поведение жильцов – они начинают цепляться за сохраняющиеся элементы здания, чтобы как–то удержаться, уже окончательно перестав задумываться о других. Конкуренция – продукт не только изменения соотношения сил, но и деградации существующего порядка, стремления каждого «утопающего» спасать самого себя», – поясняют эксперты.

При этом, как отмечается в исследовании, страны сейчас начинают конкурировать не за то, кто получит доступ к максимальным благам и подчинит всех своим интересам, а из-за того, кто сможет собрать больше ресурсов, необходимых для выживания в условиях глубокого кризиса. Кризиса, требующего капитальной перестройки после окончания «конца истории» и начала непредсказуемого будущего, добавили авторы доклада.

Авторы исследования обратили внимание на новую тенденцию в мировой экономике – подлинную деглобализацию. В результате пандемии с точки зрения устойчивого развития каждого государства неоспоримой ценностью стала самодостаточность, способность функционировать при высокой степени изоляции. «Задача, которую сейчас решают державы, состоит в сохранении за собой ресурсов, до которых они могут дотянуться, не претендуя на извлечение выгоды из функционирования системы жизнеобеспечения всего здания», – указывается в документе.

Подходы государств изменились и к такой сфере как экология и климат, считают аналитики. Если раньше господствовало представление, что для решения глобальных проблем нужно участие всех стран, то сейчас инициатива в климатической повестке перешла в руки отдельных стран, экономик или объединений. При этом зеленый переход рассматривается ими как инструмент изменения модели экономического развития, выхода на новый виток конкурентоспособности и как большая стратегия по выходу из ковидного кризиса, убеждены авторы доклада.

«Зеленый переход станет одним из определяющих факторов дальнейшего развития мира, который неизбежно породит победителей и проигравших. «Поляризация на международной арене будет нарастать. Но даже контроль над инструментами зеленого перехода, который, видимо, останется в руках ведущих западных игроков, гарантией успеха не является. В любом случае ближайшие годы зеленого перехода обещают быть конфликтными и малопредсказуемыми», – указывают эксперты.

Изменения претерпел и такой сопутствующий глобализации процесс как цифровизация. С одной стороны, пандемия сработала в качестве мощного катализатора цифровой трансформации, отмечают аналитики, приводя в пример массовую дистанционную работу в условиях карантина.

Однако параллельно в этой сфере на первый план выходит проблема кибербезопасности в связи с тем, что на цифровую инфраструктуру замкнуты теперь основные механизмы жизнедеятельности человека, общества и государства. И все это повышает общее ощущение уязвимости, отмечают авторы. Кроме того, происходит резкое повышение эффективности «микровласти» – контроля за отдельными индивидами, говорится в документе.

Авторы доклада делают вывод, что восстановление прежнего миропорядка уже невозможно и теперь наступает эпоха творческого подхода в международной политике. «Это не следствие собственно пандемии, все началось намного раньше. Но если до нее у государств могла быть надежда, что прежний порядок так или иначе будет восстановлен и те, кто чувствовали себя обделенными, получат больше прав, то теперь окончательное осыпание неизбежно. И все обделенные получают шанс проявить свои таланты при сооружении нового здания. Заодно и показать, есть ли эти таланты», – убеждены составители доклада.

По мнению экспертов, теперь основная задача международной политики заключается в избежании «одичания» в условиях слома правил и институтов и отказ от практики «каждый за себя». «Первая попытка построить устойчивое и относительно справедливое мировое устройство без большой войны, предпринятая после конца холодной войны, закончилась тем, что мы имеем сегодня. Пандемия дала шанс на вторую попытку, пусть и в довольно экстремальных условиях. Но предыдущую предпринимали как раз в условиях максимально комфортных, отчасти поэтому так все и вышло. Сейчас нужны осторожность и ответственность. Должно получиться лучше», – резюмируют авторы исследования.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются в скором будущем остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

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