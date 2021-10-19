Индия задумалась о пересмотре согласованных с Китаем протоколов по охране границы

Индия может пересмотреть согласованные с Китаем протоколы по управлению войсками вдоль линии фактического контроля в пограничном регионе Ладакх, заменяющей там границу между странами, заявил командующий Восточной армией Индии генерал-лейтенант Маной Панде.

Панде заявил, что «стратегическое руководство с точки зрения урегулирования ситуации на линии фактического контроля заключается в соблюдении взаимосогласованных протоколов и соглашений, и это было нашим усилием, несмотря на то, что было действием или ответом с другой стороны», передает РИА «Новости».

«В связи с тем, что произошло, и тем, что нам нужно сделать в будущем, я полагаю, что это (пересмотр протоколов) рассматривается на более высоком уровне», – добавил он.

Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тыс. кв. километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.

Ранее Китай обвинил Индию в выдвижении нереалистичных требований о границе.

Напомним, в феврале стороны завершили разъединение сил у высокогорного озера Пангонг в пограничном регионе Ладакх. Обострение ситуации там произошло в начале мая 2020 года, когда возник ряд конфликтов между военными, после чего обе страны усилили присутствие в регионе.

Индия перебросила в регион около 50 тыс. солдат и разнообразную военную технику. Китай развернул равное количество сил. В начале февраля стороны сообщили об отводе сил от берегов озера Пангонг.

В конце сентября Австралия, Индия, США и Япония решили объединить усилия для преодоления ключевых вызовов современности и продвижения общей повестки для регионов Индийского и Тихого океанов. Лидеры «четверки» договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. «Четверка» также договорилась о координации усилий и согласованности действий в регионе.

Китай призвал QUAD не вносить разлад в отношения Пекина со странами региона. Китай также решил укрепить позиции в Восточном Ладакхе и создать военную инфраструктуру на границе с Индией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен.