Стали известны подробности убийства девочки в Вологде

Жители Вологды узнали подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы: женщина ранее приставала к девочкам на улицах города со странными вопросами, рассказала Виктория Масанская, дочери которой удалось сбежать от женщины.

«У меня дочь ее узнала по фотографии. В пятницу ребенок шел из магазина домой, какая-то женщина подошла к ней и что-то спросила, ерунду какую-то. Моя дочь не вступила с ней в разговор, знакомый мужчина из соседнего дома шел, он проводил дочь до подъезда, а она гуляла еще по нашему району», – рассказала она «Пятому каналу». Женщина считает, появление знакомого спасло ее дочь.

Также в распоряжении канала появилось видео из квартиры родителей убитой девятилетней девочки. Отец третьеклассницы рассказал: о том, что дочь убили, семья узнала по телефону. Подозреваемую в совершении преступления он не знал и ничего о ней не слышал.

Отмечается, что дядя найденной убитой девочки в Вологде приехал на опознание.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Вологодской области, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки должны доставить из Карелии для допроса, дело осложняется ее психическим состоянием.

По его словам, речи об избрании меры пресечения пока не идет – для начала следствие намерено ее допросить. По данным МВД, женщина задержана и сейчас находится в одном из медицинских учреждений Беломорска в Карелии.

Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила ТАСС, что подозреваемая состояла на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

«Ранее она была лишена родительских прав в отношении двоих детей. Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство», – добавила детский омбудсмен.

Ранее женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была найдена в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Ее сняли с поезда медработники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой.

Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».