Росгвардия опровергла драку спецназа во время испытаний на краповый берет

Бойцы спецназа не отказывались от своих краповых беретов из-за нечестного судейства во время испытаний на его получение, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев», – цитирует РИА «Новости» Грибакина.

Он пояснил, что краповый берет «не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований». Он добавил, что во время испытаний не было драк или другого выяснения отношений. По его словам, на любых соревнованиях, когда речь заходит о конкуренции, у участников возникают сильные чувства, но это – «всего лишь эмоции».

По его словам, соревнования проходили без каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что в ходе недавней сдачи на краповый берет в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье представители Чечни на главном марш-броске якобы подвозили «своих» на машинах. По его словам, спецназ 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки. Главный совет «Краповых беретов» разберется в сложившейся конфликтной ситуации.