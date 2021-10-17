Глава Сирии Асад провел встречу со спецпредставителем президента России Лаврентьевым

Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске специального представителя президента России по САР Александра Лаврентьева и замглавы МИД России Сергея Вершинина.

Во время встречи были обсуждены направления существующего сотрудничества между двумя странами, как в сфере борьбы с терроризмом, так и в коммерческой сфере, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство SANA.

«Лаврентьев и Вершинин подчеркнули, что этот визит проходит согласно указаниям президента (России Владимира) Путина для укрепления этого сотрудничества и расширению работы с Сирией во всех областях и на всех уровнях, вновь заявив о постоянной готовности Российской Федерации вносить свой вклад в реконструкцию пострадавшей от терроризма инфраструктуры», – приводится сообщение SANA.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии и последние события в регионе Ближнего Востока и мире.

Напомним, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду обвинил Россию и США в невыполнении обязательств по Сирии. По его словам, Россия должна была очистить от «курдских террористов» города Манбидж и Телль-Рифат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что «чаша терпения Турции переполнена» из-за постоянных вылазок террористов в Сирии. Он пригрозил, что Анкара ликвидирует угрозу своими силами.