Меркель и Эрдоган поспорили на тему устройства государства

Канцлер Германии Ангела Меркель и турецкий лидер Тайип Эрдоган не согласились с позициями друг друга в отношении недостатков коалиционного правительства.

«С Меркель в турецко-немецких отношениях был успешный период. Но с коалиционным правительством работать всегда сложно. В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать», – сказал Эрдоган в ходе совместной с Меркель пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Меркель отметила, что коалиционное правительство подходит для ФРГ, и страна не намерена переходить на «президентскую систему».

Эрдоган на это возразил, что Меркель в ходе переговоров с ним жаловалась на трудности с коалиционным правителсьвтом.

«Это правда, однако такова жизнь», – ответила канцлер Германии.

«Мой внук тоже говорит: «Дед, что поделаешь – такова жизнь», – пошутил Эрдоган.