В Госдуме решили проработать вопрос борьбы с бедностью в России

Профильные думские комитеты вместе с правительством начнут проработку борьбы с бедностью россиян, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», – заявил Володин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что на данный момент парламент начинает обсуждать проект бюджета на 2022-2024 годы.

Все подобные задачи, продолжил Володин, нужно решать в рамках бюджетных полномочий федерального руководства и регионов.

«Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», – сказал спикер Госдумы.

Также Володин рассказал, что 92% депутатов вакцинированы от коронавирусной инфекции или переболели ей.

Он отметил, что лидерами по числу привитых оказались «Единая Россия» и ЛДПР, в этих фракциях всего 5% депутатов не привиты. За ними следует «Справедливая Россия – За правду» с 10% и КПРФ с 18% невакцинированных. «И лидеры по непривитым фракция «Новые люди» – это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%», – сказал Володин.