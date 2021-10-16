Буланова назвала жертв харассмента «проститутками»

Российская певица Татьяна Буланова заявила, что считает слово харассмент постыдным, а женщин, которые заявляют о домогательствах после того, как построили карьеру, – проститутками.

Буланова отметила, что к ней никогда не приставали коллеги или продюсеры, «а может, я как-то не замечала, не понимала этого», передает «Комсомольская правда».

«Вообще, для меня слово харассмент – это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело», – сказала она.

При этом певица призналась, что неоднократно сталкивалась с мужской тиранией, но не в работе, а в личной жизни.

«Слава богу, это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально да, на меня давили. Наверное, у меня просто сильный характер, и не каждый мужчина рядом с собой может вытерпеть женщину. Возникают обиды, зависть, ревность к успеху. И естественно, человек начинает отыгрываться», – рассказала она.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что хотела бы, чтобы харассмент существовал для женщин старше 50 лет.

Между тем был назван процент российских мужчин, подвергшихся домогательствам на работе.