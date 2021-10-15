В Пермском крае планируют ввести локдаун в некоторых районах

Власти Пермского края могут ввести локдаун в районах с самыми низкими показателями по вакцинации от коронавируса и самой высокой динамикой по заболевшим.

«Прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая.

Накануне сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест.