Завершился фестиваль современного уличного искусства «Культурный код»

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Культурный код» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края. Завершился фестиваль большим концертом с участием Манижи и Вячеслава Макарова.

В рамках встречи с художниками первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко обсудил с участниками встречи дальнейшие перспективы фестиваля, рассказал об общении с жителями, узнал истории художников, для которых проект стал социальным лифтом и превратил их из ассистентов в настоящих профессионалов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«То, что вы делаете – это большая работа, это требует трудолюбия и таланта, но главное, это требует частичку души. И мы, осматривая фасады, ощутили ваше тепло. Жители Солнечнодольска стали соавторами проекта: они приносили книги, на которые в своем творчестве опирались художники, угощали авторов пирогами, даже коты поселка появились в работах художников. Когда в большом городе появляется несколько десятков произведений на фасадах – это, конечно, здорово, это украшает город, но, когда такое происходит в городе, где практически все фасады изменились – это кардинальное изменение», – сказал он.

За пять недель художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах домов Солнечнодольска. С 17 сентября по 15 октября в поселке Солнечнодольск работали стрит-арт художники с мировыми именами из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России.

Для участников и гостей организаторы подготовили иммерсивную экскурсию по уникальным местам Солнечнодольска с презентацией фресок, созданных художниками фестиваля. Экскурсия проходила в наушниках, через которые гости могли услышать рассказы авторов муралов о смыслах, которые они вложили в свои шедевры, и их впечатления от участия в фестивале.

В программу торжественной церемонии закрытия вошли выступления лучших творческих коллективов Ставропольского края, жителей и гостей поселка встретили уникальными хореографическими и музыкальными номерами. Гости праздника поделились со сцены своими впечатлениями от фестиваля и пожелали «Культурному коду» новых достижений.

«Культурный код» – это первый творческий проект платформы «Россия – страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом. Основными целями проведения фестиваля является знакомство и приобщение граждан Российской Федерации к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды в городах России.