На Ямале планируют расселить около трех тысяч семей из аварийных домов

С начала года ан Ямале сдано 22 многоквартирных дома на 1300 квартир. С учетом индивидуального строительства площадь построенного жилья составила 108 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Большинство квартир в новостройках предназначено для расселения жильцов аварийных домов. Глава региона Дмитрий Артюхов поставил задачу до 2025 года расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Сейчас на Ямале возводится 176 многоквартирных домов, площадью более полумиллиона квадратных метров. В этом году планируется расселить около 3 тыс. семей», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что округ традиционно входит в пятерку лучших регионов страны по темпам расселения аварийного жилья, превышая план расселения практически в 2,5 раза. Среди регионов Уральского федерального округа Ямал – лидер.

Благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой – социальными учреждениями в шаговой доступности, парковыми и спортивно-игровыми зонами. Все дома получают благоустройство прилегающей территории: озеленение, создание проездов, тротуаров, а также парковочных мест, включая места для инвалидов.

«На Ямале полностью выполняются ежегодные планы по вводу жилья, установленные для округа федеральным проектом «Жилье». А помимо расселения аварийного жилфонда в новостройках предусматривается жилье для реализации программы «Земский учитель», предоставления медицинским работникам, а также особо нуждающимся гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера», – сказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Абсолютный лидер по строительству нового жилья – Новый Уренгой. Здесь по итогам года будет возведено более 50 тысяч квадратных метров жилья. В Тазовском планируется сдать 24 тыс. квадратных метров. Активно застраиваются Ноябрьск и Губкинский. Здесь по плану будет построено 22 и 20 тыс. квадратных метров жилья соответственно.

Для исполнения поручений президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» темпы жилищного строительства в округе к 2030 году планируется увеличить до объема не менее 332 тыс. квадратных метров в год.