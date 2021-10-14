Посольство в Бейруте не получало данных о погибших россиянах в перестрелке

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14 октября, четверг | Последнее обновление — 16:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин заявил о выделении более 28 млрд рублей для выплат на детей
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Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости.
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Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут.
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Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z».
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Посольство в Бейруте не получало данных о погибших россиянах в перестрелке
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Советник в Бейруте Дмитрий Лебедев заявил, что посольство не получало данных о пострадавших в перестрелке гражданах России.
«У посольства нет сведений о российских гражданах, которые пострадали в этой ситуации», - цитирует Лебедева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 14 октября в Бейруте началась стрельба по демонстрантам. Толпа собралась в районе Бадаро и направлялась в сторону Дворца правосудия. Сейчас ливанская армия ищет тех, кто открыл огонь по протестующим.
Также появилось предупреждение, что солдаты будут стрелять по всем вооруженным лицам, замеченным на улицах города. Сейчас армия пытается выявить и ликвидировать источники огня. По данным полиции, в списке погибших значатся пять человек.
В четверг сообщалось и о взрыве в районе Тайуни в городе, там же военные сейчас проводят спецоперацию. Сейчас бои, начавшиеся в 10 утра, в этом районе столицы прекратились. В настоящее время на месте дежурят не только военные, но и машины скорой помощи, а также пожарные.
Как сообщал телеканал Al-Mayadeen, во время инцидента шесть человек погибли и более 60 пострадали.
Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, Киев «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности Поклонской», передает ТАСС.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на Наталью Поклонскую, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.
«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла России. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», – заявил Мамедов.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
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Саакашвили отдохнул в Ницце и посетил дерматолога в Милане на 220 тыс. долларов госсредств
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Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили в бытность на посту главы государства в августе и сентябре 2011 года вместе с группой лиц из ближайшего окружения потратил более 480 тысяч лари из госбюджета (около 220 тысяч долларов по курсу того времени) на отдых и косметологическое процедуры во Франции и Италии, сообщила в среду телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Телекомпания ссылается на Службу госаудита и приводит один из эпизодов дела о расследовании нецелевых трат экс-президентом на несколько миллионов долларов.
В частности, речь о пребывании Саакашвили в течение двух дней в дорогих отелях на Лазурном берегу с близкими грузинскими политиками.
После этого бывший президент отправляется в Милан к пластическому хирургу на дерматологическую операцию, также оплачивая это из государственных средств.
Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение служебных полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата, против него в судах находятся и другие дела.
ОБСЕ отреагировала на похищение Украиной наблюдателя ЛНР
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Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе.
«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.
«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отметил Киннунен после состоявшейся в среду встречи Контактной группы в формате видеоконференции.
По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине, участники рабочей группы по безопасности в ходе состоявшейся в среду видеовстречи Контактной группы обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения «с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры». Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.
Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. «Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения», – отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине.
По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). «В этом контексте особое внимание было уделено предприятию «КП Вода Донбасса» и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы», – отмечается в сообщении.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе
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Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.
«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – пояснил эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Дана Борисова рассказала о «ковидной мафии»
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Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании некой «ковидной мафии», из-за которой якобы в аптеках отсутствуют необходимые лекарства, назначаемые при коронавирусе.
Она сообщила о состоянии своей матери, которая сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ с 75% поражением легких. По словам Борисовой, в больницу попросили привезти несколько препаратов для лечения. «Обзвонила аптеки в Москве, в наличии его (одного из препаратов – прим. ВЗГЛЯД) нигде нет, говорят, можно купить только у ковидной мафии, слышали о такой?» – спросила телеведущая у своих подписчиков в Instagram.
Однако в комментариях Борисову попросили «не придумывать про ковидную мафию».
«Эти лекарства свободно продаются в аптеках», – пояснила одна из подписчиц звезды.
«Дана, зачем вы делаете хайп на здоровье матери? Все эти препараты есть в аптеках», – подтвердили в комментариях.
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«У нас есть все эти препараты в аптеке и всегда были в доступе», – рассказали подписчики.
«Боже мой какой бред вы пишите! Все перечисленные препараты есть в наличие во всех аптеках», – продолжили подписчики.
Некоторые рассказали, что покупали перечисленные Борисовой лекарства «на днях».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
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Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Facebook запретил употреблять слово хохлома
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Популярная социальная сеть Facebook отправила в бан идею поста российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова, предложившего раскрасить ракету «Союз» в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, сообщил он на своей странице.
«Про хохлому на ракете... Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали, от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», – отметил Егоров.
Но соцсеть инициативу не одобрила и скрыла пост с пометкой «ненависть».
Напомним, ранее сообщалось, что с подобной ситуацией столкнулся футболист и тренер Дмитрий Хохлов. Facebook практически запретил его фамилию. После этого инцидента экс-игрок сборной России подал в суд на американскую компанию из-за блокировки.
Отмечалось, что любое упоминание фамилии Хохлова сеть считает «пренебрежительным названием украинской нации». Сам футболист рассказал, что эту особенность заметил весной 2021 года. За упоминание его фамилии подписчики Хохлова попадают в бан на неделю.
Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом
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В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям власти Молдавии приняли решение ввести в стране «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», – цитирует Спыну РИА Новости.
Политик подчеркнул, что следующим шагом станет введение ЧП в области энергетики. Он выразил надежду, что до этого не дойдет и страна подпишет новый контракт с Газпромом.
Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Сейчас продолжаются переговоры о заключении долгосрочного контракта. Ранее компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой. По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Молдавия рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа
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Правительство Молдавии ищет возможность импорта газа в страну через Румынию, заявила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
По словам политика, в ходе заседания комиссии по ЧС были проанализированы ситуации на газовом рынке. Страна готовится к альтернативным сценариям поставок газа, в том числе используя соединения с Румынией.
«Мы готовим альтернативные пути доступа газа в страну, мы выступаем за политику диверсификации путей импорта газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны», – цитирует Гаврилицу РИА «Новости».
Льготный газовый контракт для Молдавии истек 30 сентября, но был продлен еще на месяц 1 октября. Сейчас продолжаются переговоры о заключении долгосрочного соглашения. Тем временем цена на газ для Молдавии выросла до 790 долларов за 1000 кубометров.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он отметил, что нынешняя цена на газ для Молдавии нереалистична, поэтому попросил продлить контракт на условиях 2019 года.
Спыну подчеркнул, что страна не столкнется с проблемой нехватки топлива.
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Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
Также дипломат подчеркнула, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом от каких-либо действий со стороны Украины, передает РИА «Новости».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это все должны понимать», – сказала Захарова.
Она добавила, что Поклонская назначена президентом России и будет представлять страну за рубежом, а к Украине «это не имеет никакого отношения».
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
В Черном море тонет отремонтированное год назад украинское военное судно
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Корабль ВМС Украины, отремонтированный год назад, терпит бедствие возле острова Змеиный в Черном море.
«По информации, которая стала известной, в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта», – сообщает в Facebook депутат Украины Михаил Забродский.
Он рассказал, что тяжелая ситуация на корабле была зафиксирована 14 часов назад. Военные добавляют, что «Балта» потеряла ход, у корабля, скорее всего, уже затоплено два отсека. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, аварийная ситуация произошла из-за резкого ухудшения погоды. После оценки обстановки судно было решено поставить на якорь.
В операции участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Никто из экипажа не пострадал, угрозы потери судна нет, заявил Залужный.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после того, как комиссия Минобороны приняло корабль после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Власти Молдавии готовы к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом
Молдавия может остаться без контракта с Газпромом с 1 ноября, власти страны допускают такой варианта развития событий, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Также возможен сценарий поставки газа в неполном объеме, передает РИА Новости.
Компания Газпром 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, что больше среднегодовой закупочной цены в 2021 году.
Компания «Молдовагаз» заявила 6 октября, что потребление газа в стране превышает поставки топлива из России. В среду в стране введен «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке.
«Мы хотим заключить контракт с Газпромом на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», - заявлял Спыну.
Ранее сообщалось, что страна сейчас ищет возможность поставки газа через Румынию и Украину. Это также считается альтернативным сценарием, говорила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
Грызлов отреагировал на захват Украиной представителя ЛНР в СЦКК
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Захват Украиной наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«13 октября состоялось очередное заседание Контактной группы. Его основным вопросом стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска», – приводит слова Грызлова ТАСС.
Он отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
Грызлов отметил, что по информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК, подчеркнул полпред России в Контактной группе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Умер директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею в момент катастрофы
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Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, сообщила пресс-служба ЧАЭС.
Брюханов умер на 85-м году жизни 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 год.
В 1959 году окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после работал на Ангренской ТЭС, Славянской ГРЭС, в 1969-м был назначен директором будущей ЧАЭС.
В 1988 году был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима. Брюханова судили по статье 220 УК УССР – за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. При этом АЭС не относились к взрывоопасным объектам, решение об этой уголовной статье приняла судебно-техническая комиссия. В сентябре 1991 года Брюханов был освобожден. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»
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Администрация президент США Джо Байдена не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» вопреки требованиям Конгресса, сообщили источники американского издания Politico.
Сенатор-республиканец Тед Круз неоднократно подвергал проект «Северный поток – 2» резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода «предписанные Конгрессом» рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет издание, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене, передает ТАСС.
По сведениям источников издания, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла «плохо». «Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против «Северного потока – 2»]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его (Байдена) президентства санкции введены не будут», – утверждает издание.
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Задерживать голосование по кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
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