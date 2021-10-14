Деятельность подпольной оружейной мастерской пресекли в Подмосковье

Названы условия поставок электричества из Белоруссии на Украину

«Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев планирует начать импорт энергии из Белоруссии из-за «энергетического кризиса».

«У Белоруссии есть возможности для поставок электроэнергии на Украину. Минск уже имел такую практику, в том числе зимой этого года», – подтвердил минский политолог Петр Петровский. Но, по словам эксперта, многое будет зависеть от политики официального Киева.

«Возобновление энергетического сотрудничества двух стран будет зависеть от того, откажется ли Украина от санкционных «пугалок», разблокирует воздушные коридоры для Белоруссии и перестанет ли рисовать образ официального Минска красками западной вульгарной пропаганды», – пояснил аналитик.

При этом у Минска есть интерес в том, чтобы продавать электроэнергию Украине, поскольку АЭС в Белоруссии вырабатывает энергии больше, чем необходимо стране, подтвердил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Он уточнил, что потепления отношений между странами ждать все равно не стоит. «Я сомневаюсь, что сотрудничество пойдет дальше чисто экономических вопросов, поскольку политические отношения Минска и Киева заморожены и никаких подвижек в сторону изменения ситуации не видно», – указал собеседник.

Эксперт напомнил, что Минск неоднократно выражал готовность помогать жителям Украины, но не властям страны. «Начало поставок нормально воспримут в Белоруссии, но украинские СМИ будут критиковать такое сотрудничество, призывая «бойкотировать поставки электричества от диктатора». Однако, в случае реального кризиса на Украине, на эту шумиху мало кто будет обращать внимание», – уверен Дзермант.

Во вторник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в минэнерго Украины сообщало, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса». Отмечалось, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает.

«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорилось в сообщении.

Источник отметил, что, если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.

Позднее Киев сообщил, что не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, срок запрета на который истекает 1 ноября. В минэнерго напомнили, что обращались в Национальную комиссию Украины (НКРЭКУ), осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии. «Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня», – заверили в ведомстве.

Кроме того, минэнерго сообщило, что в августе темпы пополнения запасов угля увеличены в два раза для стабильного прохождения отопительного сезона. Производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного, утверждают в Киеве.

При этом, в реальности на Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине из-за жадности чиновников наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация.

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