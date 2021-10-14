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14 октября, четверг | Последнее обновление — 11:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
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Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», – цитирует ТАСС Козака.
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»
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Администрация президент США Джо Байдена не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» вопреки требованиям Конгресса, сообщили источники американского издания Politico.
Сенатор-республиканец Тед Круз неоднократно подвергал проект «Северный поток – 2» резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода «предписанные Конгрессом» рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет издание, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене, передает ТАСС.
По сведениям источников издания, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла «плохо». «Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против «Северного потока – 2»]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его (Байдена) президентства санкции введены не будут», – утверждает издание.
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Задерживать голосование по кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
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США потребовали от России убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты
Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», – передает РИА Новости слова Эберхардта.
Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
США захотели разместить войска в Узбекистане
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Представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане, сообщили источники американского издания Politico.
«Основная повестка [визита] будет касаться возможности размещения контртеррористических сил <…>, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане», – приводит текст статьи ТАСС.
В начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США
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Россия внимательно следит за ростом госдолга США и примет необходимые меры для обеспечения долгосрочных интересов в финансовой сфере, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к [американской] валюте», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля.
Глава государства заверил, что Москва «внимательно смотрит за тем, что происходит». «Анализируем [ситуацию] и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», – добавил российский лидер.
Путин указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом – «проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?». «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», – добавил он.
Российский лидер отметил, что «Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – резюмировал президент.
Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.
В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Захарова отметила «некоторые подвижки» в диалоге России и США
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Некоторые подвижки по ряду вопросов наметились в российско-американских отношениях после приезда замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
«Я не могу раскрывать все карты, и все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов. Не снятие проблемы. Но есть некоторые элементы, подвижки», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она отметила, что Нуланд по итогам визита в российскую столицу увезла с собой в Вашингтон «достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения». «Произошла, в общем-то, такая инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что не Россия создавала эти вопросы. «В данном случае это ответственность США, их инициатива, те проблемные узлы, которые создавались на различных этапах именно американской стороной. Были четко обозначены американской стороне подходы Москвы к тому, что без решения этих узловых вопросов какое-то <…> движение вперед <…> невозможно, потому что ситуация заблокирована. Это и двусторонние отношения, и целый ряд дипломатических вопросов, которые требуют безотлагательного решения», – пояснила официальный представитель МИД.
В среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны России Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств.
В Кремле отметили, что «подобные контакты своевременны и необходимы», призвав «не сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности», так как «слишком большие у нас в двухсторонних отношениях «авгиевы конюшни». В Кремле напомнили, что «эти контакты осуществляются в продолжении «духа Женевы», тех договоренностей, которые были достигнуты двумя президентами» России и США.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.
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Нуланд назвала встречу в администрации президента России продуктивной
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
«Очень продуктивно», – сказала Нуланд, выйдя из здания администрации президента, передает РИА «Новости».
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента
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Соединенные Штаты совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию. «Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», – обратил внимание российский лидер.
Путин также указал, что «когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом». «И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер.
Глава государства напомнил, что Москва сокращает долю доллара и в своих резервах, и в расчетах. «Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – заявил Путин.
Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», – сказал Путин.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на всю мировую экономику. В начале июля Минфин России полностью исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).
При этом в июне президент говорил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в решении о структуре международных резервов России будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время не намерен полностью отказываться от доллара в резервах.
В Минфине решение исключить доллар из ФНБ объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявляли об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
Путин оценил результаты санкций США против энергосектора России
Санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
«У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах - ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой - он отрицательный», – приводит его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает.
«Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения», – отметил Путин.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности
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Создание США, Британией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS – подрывает региональную стабильность, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США – Великобритания – Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой – это хорошо, но «дружить против кого-то» – это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля.
Президент также выразил надежду на то, что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать дополнительных напряжений в регионе.
В начале октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией (Quad) на Азиатско-Тихоокеанский регион.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.
Нуланд сфотографировалась у администрации президента с ожидавшими ее людьми
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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд при выходе из здания администрации президента России сфотографировалась с двумя ожидавшими ее молодыми людьми.
На улице к ней подошли два молодых человека и попросили сделать совместное фото, Нуланд с улыбкой согласилась и по очереди сфотографировалась с ними, передает РИА «Новости».
После замгоссекретаря США подошла к своему кортежу, забрала документы и пошла по Варварке в сторону Зарядья в сопровождении американского посла и других сотрудников дипмиссии США.
Ранее Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
США не пригласили Россию на встречу по борьбе с киберпреступностью
Соединенные Штаты не пригласили Россию на встречу, посвященную борьбе с киберпреступностью, в которой, как ожидается, примут участие более 30 стран, сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном консультациям, которые пройдут в среду и четверг.
«В этом первом раунде переговоров [по борьбе с киберпреступностью] мы не приглашали Россию принять участие по целому ряду причин, включая различные ограничения. Однако, как я уже отметила, мы ведем активные консультации с Россией, но к участию на данной конкретной площадке она не была приглашена», – передает ТАСС слова чиновника.
«Но это не исключает возможности ее участия в будущих [встречах], когда мы будем проводить подобные сессии», – добавила представитель исполнительной власти.
В число участников консультаций в среду и четверг войдут, в частности, представители Бразилии, Израиля, Италии, Канады, Польши, Франции, Украины, Швеции, ЮАР, Южной Кореи, Японии, ряда других стран, а также Евросоюза.
По словам американского чиновника, Россия уже сделала определенные шаги в ответ на сигналы США, которые касаются действующих с ее территории преступных элементов, использующих компьютерные вирусы-вымогатели.
«Мы действительно ждем от российского правительства того, чтобы оно занялось нейтрализацией преступной деятельности, в которой используются вирусы-вымогатели, со стороны действующих лиц, находящихся внутри России. Могу доложить, что у нас в [двусторонней] экспертной группе [по кибербезопасности] были откровенные и профессиональные обмены мнениями, в ходе которых мы (США) изложили такие свои ожидания. Мы также поделились с Россией информацией насчет преступной деятельности с использованием вирусов-вымогателей, совершаемой с ее территории. Мы видели некоторые шаги [в этой области], сделанные российским правительством, и мы ждем последующих действий», – заявила представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне.
Она отказалась приводить подробности. «Я не буду вдаваться в дальнейшие детали относительно первоначальных шагов, которые мы (США) видели сделанными. Я отметила, что у нас (России и США) были очень откровенные и прямые обсуждения. И в контексте данных обсуждений мы видели шаги, сделанные российским правительством, и мы ждем последующих действий», – сказала американский чиновник.
«Как вы знаете, группа экспертов США и Кремля, которую [с американской стороны] возглавляет Белый дом, была сформирована президентом [Джо] Байденом и президентом [Владимиром] Путиным [по итогам июньского двустороннего саммита в Женеве]. Так что Соединенные Штаты напрямую взаимодействуют с Россией по вопросу о вирусах-вымогателях. Президент [Байден] очень ясно говорил о мобилизации ресурсов всех министерств и ведомств [американского правительства] в целях противодействия вирусам-вымогателям <...>», – отметила ведущая брифинга.
Как она утверждала, Вашингтон и Москва создали «выделенный канал» для проведения «сфокусированных и откровенных обсуждений» темы кибербезопасности, поскольку есть «ряд преступных элементов, действующих из России» и применяющих вирусы-вымогатели. «И мы (американские власти) поделились информацией о конкретных преступных элементах внутри России, и Россия сделала первоначальные шаги. И мы также будем ждать продолжения в этой сфере», – добавила представитель администрации США.
Между тем посол России в США Анатолий Антонов во вторник подчеркнул, что Москва отвечает «на все озабоченности», которые Вашингтон передает «по установленным каналам» в диалоге по кибербезопасности. По словам дипломата, в результате этого взаимодействия России и Соединенных Штатов «есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности». Антонов затронул эту тему, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета.
Ранее руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли в интервью The Washington Post заявила, что Соединенные Штаты и Россия должны вести диалог по кибербезопасности в рамках общеправительственных усилий.
«Панцирь-С» решили задействовать на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021», сообщило Минобороны.
«Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Батарею планируется развернуть на территории авиабазы Батайница в Сербии. Она войдет в совместную российско-сербскую группировку ПВО, которая займется отработкой действий по противовоздушной обороне охраняемого района.
На учениях российские и сербские военнослужащие из ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
На учениях также отрабатывается взаимодействие и совместное боевое применение ПВО ВКС России и ВВС Сербии, пояснили в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что в Сербии начались российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021».
В январе 2020 года источники сообщали, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.
В Кремле сочли контакты с Нуланд своевременными и необходимыми
Контакты с находящейся с визитом в Москве заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд своевременны и необходимы, не следует сетовать, что сразу нельзя достигнуть прорывных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы», передает РИА «Новости».
«Говорить важно, не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях «авгиевы конюшни». Их не разгребешь так сразу, но безусловно такие контакты нужны», – добавил он.
Представитель Кремля указал, что «эти контакты осуществляются в продолжении «духа Женевы», тех договоренностей и понимания, которые были достигнуты двумя президентами там».
«Разумеется, это не первые контакты. Вы знаете, что были уже несколько раундов совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями. Были консультации по вопросам кибербезопасности, поэтому все развивается неплохо, конечно, если это сравнивать с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, это позитивное развитие наших двухсторонних отношений», – сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Напомним, во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
В Таджикистане заявили об увеличении потока наркотиков и оружия из Афганистана
Объемы контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов из Афганистана увеличились, заявил глава госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.
«Мы чувствуем усиление попытки контрабанды наркотических веществ, оружия, боеприпасов, поэтому Таджикистан реально занимает такое положение, такой режим – 24 часа надо быть наготове и работать день и ночь», – передает его слова РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ призвал вести мониторинг ситуации на афганской границе и быть готовыми дать отпор.
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