Путин оценил возможность расчетов за энергоресурсы в криптовалюте

Криптовалюты в будущем могут быть использованы как средства накопления, однако пока об этом говорить рано, тем более торговать энергоресурсами, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Журналистка телеканала Хедли Гэмбл спросила Путина о том, когда расчеты по контрактам на поставки нефти будут осуществляться не в долларах, а, например, в криптовалюте. В свою очередь президент подчеркнул, что криптовалюта может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна и пока ничем не обеспечена.

«Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить <…> Для того чтобы переводить средства из одного места в другое – да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии – все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что все развивается, все имеет право на существование. «Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть когда-то это может быть и средством накопления, – указал Путин. – Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато».

Гэмбл также спросила Путина, считает ли он, что криптовалюта ничего не стоит. «Почему же? Это стоит. Просто можно ли это использовать в качестве расчетной единицы при купле-продаже нефти? Вот о чем я говорю, – ответил журналистке президент. – А потом для того, чтобы эмитировать, нужно, вы знаете об этом, огромное количество энергии. Для этого нужно использовать, пока использовать, традиционные виды, и прежде всего углеводороды».

Ранее Путин назвал очень большой ошибкой использование доллара в качестве санкционного инструмента против других стран. Он выразил уверенность, что в случае продолжения такой политики США сами подорвут доверие к доллару. Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер.

В сентября ЦБ назвал сроки начала тестирования цифрового рубля. В конце июня Центробанк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В том же месяце глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала цифровой рубль будущим финансовой системы России. В апреле ЦБ раскрыл сроки тестирования прототипа цифрового рубля, появление которого регулятор анонсировал 13 октября 2020 года. Также в ЦБ объясняли отличие цифрового рубля от криптовалюты.