ЦБ анонсировал появление цифрового рубля

Центробанк в настоящее время прорабатывает возможность выпуска цифрового рубля, чтобы быть готовым своевременно его выпустить, однако пока такого решения нет, говорится в консультативном докладе регулятора. Цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными.

«Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Поэтому Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты – цифрового рубля», – говорится в докладе на сайте ЦБ.

Отмечается, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято и рано говорить о сроках его внедрения, но «уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса» с экономической и технологической точки зрения.

ЦБ отметил, что планирует проводить эту работу в тесном контакте с обществом, экспертами, участниками финансового рынка. Для инициирования обсуждения данного вопроса регулятор выпустил консультативный доклад.

«Важно, чтобы мы были готовы к своевременному введению цифрового рубля, если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики», – уточняет Банк России.

В докладе указано, что ЦБ примет решение о выпуске цифрового рубля после разработки платформы для него и пилотирования на ограниченном круге пользователей.

«После этого может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля», – сообщает регулятор. Сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем, в том числе по итогам общественных консультаций.

Также ЦБ уточнил, что цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными, в связи с этим потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

«При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую», – говорится в докладе.

Кроме того, указывается, что цифровые рубли можно будет зачислять на электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи.

При этом цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Ранее Банка России сообщал, что россияне во втором квартале 2020 года отказались от использования 4,5 млн депозитных и кредитных карт – рекордный за последние пять лет показатель.