В России рекордно сократилось число используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года отказались от использования 4,5 млн депозитных и кредитных карт – рекордный за последние пять лет показатель, следует из данных Банка России.

Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала 2020 года сократилось на 2,3%, – до 190,3 млн карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году – тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тыс., передает РИА «Новости».

Одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт опрошенные эксперты назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне угрозы распространения коронавируса, в первую очередь, ужесточения правил выдачи банками кредитных карт. Однако это не единственная причина, сходятся во мнении аналитики.

Среди других ограничительных факторов – насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены «на всякий случай», объяснил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем», – отметил он.

По словам аналитика финансовой группы БКС Егора Дахтлера, даже если не учитывать кризисные явления, появился общий тренд на снижение количества используемых карт.

«Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте», – заявил аналитик.

Поддерживает такую точку зрения и управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин: раньше россияне оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, однако на фоне сокращения программ лояльности сразу у нескольких крупных игроков клиенты банков оставляют активными лишь одну-две карты.

«В третьем-четвертом кварталах мы ожидаем некоторого роста эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию. В то же время, рост едва ли будет значительным, и, скорее всего, по итогам года количество кредитных карт в обращении окажется примерно на уровне прошлых лет», – заключила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

Напомним, в конце августа стало известно о масштабной утечке персональных данных клиентов банков.

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