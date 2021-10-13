Путин: Экспорт атомных технологий из России продолжится для декарбонизации энергетики В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным по коронавирусу 13 октября 2021, 15:36 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин по десять раз в день общается с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, обсуждая в том числе ситуацию по коронавирусу в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой, поэтому это тема, которая сейчас в первых строках повестки дня», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Кроме того, он отметил, что осенняя серия военных совещаний Путина в Сочи планируется. Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. Власти Республики Коми и Смоленской области также введут систему QR-кодов. Ряд регионов увеличил план обязательной вакцинации населения.

Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде 13 октября 2021, 11:57

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов. Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко, передает ТАСС. В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно». Напомним, в 27 августа первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы. Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа. Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе 13 октября 2021, 14:35

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости». Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. «Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он. При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий». Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами. «Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было. «В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он. Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось. Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса». Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио главы Ярославской области 12 октября 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Ярославской области Михаила Евраева, сообщила пресс-служба Кремля. «В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича. ... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», – приводится текст указа на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Ранее глава государства назначил Миронова помощником президента и принял его отставку с должности губернатора. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции 12 октября 2021, 16:44

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента

РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года. «Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать. (...) Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», – цитирует РИА «Новости» президента. Также Путин поручил в течение месяца представить новые предложения по социальной поддержке граждан. Кроме того, глава государства заявил, что в ближайшие три года около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку россиян. «Крупнейшая бюджетная статья – социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», – сказал он. Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва призвал особое внимание уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии. Путин назвал низкие доходы граждан «главным врагом» 12 октября 2021, 16:02 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у России много разных вызовов, но главный враг – это низкие доходы миллионов граждан. Путин сказал, обращаясь к депутатам, что «у нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг – угроза стабильного развития для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», передает РИА «Новости». «В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать», – указал глава государства. По его словам, работа идет поэтапно, каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования. Глава государства попросил действовать так и дальше, в том числе по другим вопросам. Он добавил, что в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных мер поддержки. «Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», – сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы. Ранее Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден. Также он заявлял, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в России уже в 2022 году, чтобы «вытащить людей из трущоб». Пашинян оценил встречу с Путиным 13 октября 2021, 06:54 Текст: Антон Антонов

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной». Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России 12 октября 2021, 15:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19. «Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией – куда от нее деться сегодня, борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы», – приводит его слова ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек, это почти треть всего населения. Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе 12 октября 2021, 18:33 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе, сообщила пресс-служба Кремля. «Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», – говорится в тексте указа, приведенного на сайте Кремля. Серышев – уроженец Иркутской области, родился в поселке Кобляково Братского района, служил в органах безопасности, был замглавы Федеральной таможенной службы России. С июня 2018 года был помощником президента. Имеет награды: медаль «За отличие в воинской службе» II степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В апреле Путин освободил Сергея Меняйло от должности полпреда в Сибирском федеральном округе, назначив врио главы Северной Осетии. С того момента должность полпреда была вакантной. Путин объяснил американской ведущей увеличение поставок газа в Европу 13 октября 2021, 15:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели разъяснил американской ведущей, что российская сторона увеличивает поставки в Европу. «Красивая женщина, симпатичная, я ей говорю одно, а она – совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. <...> Вы сейчас сказали: «Вы не поставляете газ в Европу по газопроводу». Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром – на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%», – заявил Путин. Видео выступления российского лидера опубликовано в Telegram-канале RIA Kremlinpool. Также в среду Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года 13 октября 2021, 15:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года. «Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса». Путин развенчал миф о «выгоде» высокой цены на газ в Европе 13 октября 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер поприветствовал всех участников и гостей форума.



«Москва вновь принимает руководителей ведущих отраслевых компаний и объединений, авторитетных экспертов, специалистов, чтобы вместе обсудить текущее состояние и перспективы глобальной энергетики, ее важнейшие тенденции. И, конечно, чтобы предложить механизмы долгосрочной стабилизации энергетического рынка, что особенно важно в нынешней непростой ситуации», –передает его слова РИА «Новости». «Часто приходится слышать, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, позволяют им получать сверхприбыли, не прилагая при этом никаких видимых усилий. Однако те, кто отстаивает такую позицию, не понимают, о чем они говорят, предпочитают не смотреть вперед, не учитывать долгосрочных перспектив, а они очевидны, в том числе для производителей», – заявил Путин. Он объяснил, что резкий и многократный рост цен на энергоресурсы вынуждает предприятия, экономику, коммунальную сферу кардинально увеличивать затраты, вынуждает сокращать потребление энергии и снижать объемы производства.



«Высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей. И наши производители, в том числе, присутствующие здесь в зале, прекрасно это понимают», – сказал президент. По словам президента, сейчас ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной. Путин пояснил, что для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Основная причина заключается в том, что «не все на этом рынке зависит от производителей». «Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа», – уточнил глава государства. Он добавил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года. Глава государства также отметил, что резкий скачок цен на энергоносители способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей, передает РИА «Новости». Россия, заявил Путин, рассчитывает на сохранение действия договоренностей в рамках ОПЕК+ до конца 2022 года. «Сегодня на этапе восстановления мировой экономики страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке», – подчеркнул президент. Путин предупредил о последствиях увеличения транзита газа через Украину 13 октября 2021, 15:28 Текст: Наталья Ануфриева

Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин. Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости». «Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент. Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать. «И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер. Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять – а сколько же у нас купят». Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения. Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области. Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал общие цели разведок стран СНГ 13 октября 2021, 13:26 Текст: Алексей Дегтярев

Потенциал разведывательных служб государств-участников СНГ необходимо применять для защиты пространства СНГ от новых угроз, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам XVII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. «Возглавляемые вами службы и ведомства обладают серьезными оперативными, техническими и кадровыми возможностями, и сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надежной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз», – говорится в обращении российского лидера, передает ТАСС. Приветствие зачитал на открытии директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Российский президент отметил, что в первую очередь необходимо бороться с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией. «В реализации этих задач крайне востребована скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией, проведение совместных операций», – подчеркивается в приветствии. Он добавил, что участникам совещания предстоит обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности суверенитета и национальных интересов стран СНГ, поделиться опытом и новыми наработками, проанализировать текущую обстановку в мире и в Евразийском регионе, дать прогнозы на будущее. Путин выразил уверенность, что принятые в ходе встречи решения послужат укреплению мира и стабильности в СНГ, будут содействовать дальнейшему поступательному развитию этих стран. В совещании принимают участие делегации девяти спецслужб стран СНГ – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. От России в работе совещания принимают участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, директор ФСБ Александр Бортников. Кремль подтвердил участие Путина в Валдайском форуме 13 октября 2021, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин намерен принять участие в Валдайском форуме в очном формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате», – цитирует Пескова ТАСС. Ранее президент России рассказывал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем. Путин назвал сроки выхода экономики России на углеродную нейтральность 13 октября 2021, 14:53 Текст: Евгения Шестак

Россия планирует вывести экономику на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что климатическая повестка не должна становиться орудием для решения политических и экономических вопросов. По его мнению, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным ограничениям, которые, как правило, политически мотивированны. «Конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям , как правило, политически мотивированным», – сказал он. Президент призвал правительство России актуализировать программу энергосбережения и повышения энергоэффективности и продлить ее до 2035 года. Также Путин подчеркнул, что вопросы сохранения климата должны решаться в увязке с развитием энергосектора. «Текущая ситуация в мире показывает, что вопросы сохранения климата должны решаться в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего, энергетического сектора», – сказал он. Ранее Путин заявил, что страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России. Вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

