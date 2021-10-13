В Кремле сочли контакты с Нуланд своевременными и необходимыми

Контакты с находящейся с визитом в Москве заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд своевременны и необходимы, не следует сетовать, что сразу нельзя достигнуть прорывных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы», передает РИА «Новости».

«Говорить важно, не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях «авгиевы конюшни». Их не разгребешь так сразу, но безусловно такие контакты нужны», – добавил он.

Представитель Кремля указал, что «эти контакты осуществляются в продолжении «духа Женевы», тех договоренностей и понимания, которые были достигнуты двумя президентами там».

«Разумеется, это не первые контакты. Вы знаете, что были уже несколько раундов совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями. Были консультации по вопросам кибербезопасности, поэтому все развивается неплохо, конечно, если это сравнивать с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, это позитивное развитие наших двухсторонних отношений», – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.

Напомним, во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.

Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.