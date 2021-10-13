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13 октября, среда | Последнее обновление — 13:26 | vz.ru
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В Кремле сочли контакты с Нуланд своевременными и необходимыми
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Контакты с находящейся с визитом в Москве заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд своевременны и необходимы, не следует сетовать, что сразу нельзя достигнуть прорывных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы», передает РИА «Новости».
«Говорить важно, не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях «авгиевы конюшни». Их не разгребешь так сразу, но безусловно такие контакты нужны», – добавил он.
Представитель Кремля указал, что «эти контакты осуществляются в продолжении «духа Женевы», тех договоренностей и понимания, которые были достигнуты двумя президентами там».
«Разумеется, это не первые контакты. Вы знаете, что были уже несколько раундов совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями. Были консультации по вопросам кибербезопасности, поэтому все развивается неплохо, конечно, если это сравнивать с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, это позитивное развитие наших двухсторонних отношений», – сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Напомним, во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в московский аэропорт Домодедово, в рамках визита в Москву запланировано обсуждение стабильных отношений двух государств.
По словам Нуланд, темой переговоров в Москве станут «стабильные и предсказуемые отношения», передает РИА «Новости».
В понедельник Нуланд прилетела в Россию.
Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Другой источник сообщил, что 13 октября у Нуланд запланирована встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
Рябков оценил разговор с Нуланд
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Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.
«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала – российского в США и американского в России – не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «позиции сторон плохо стыкуются. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен».
Отдельно Рябков подчеркнул, что тема Украины не обсуждалась на встрече. Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов.
Также он подчеркнул, что Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций.
«Это бесстыдно, что они продолжают повторять, как заигранную пластинку, подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов... Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление», – заявил Рябков.
Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз, «но они... являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям». При этом Россия последовательно работает для стабилизации энергетического рынка.
Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
США сняли санкции с ряда россиян ради визита Нуланд в Россию
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Из санкционного списка США была исключена часть россиян в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд в Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, знает ли Захарова, что США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках, представитель МИД дала утвердительный ответ. При этом она не уточнила, с кого именно США сняли ограничения.
Ранее стало известно, что Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
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«Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.
«При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
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Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд
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«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.
Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.
Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.
«Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.
В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.
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Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
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«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.
Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.
«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.
При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.
Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.
-
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В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США
Россия не ведет военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, любые заявления о причастности специалистов России к копированию техники США не имеют оснований, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты Apache и скоро создадут свою лучшую технику.
Эксперты по этикету назвали неуместным яркий наряд Нуланд на встрече в МИД России
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Одежда и обувь замгоссекретаря США Виктории Нуланд на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым нарушает принятый в политике этикет, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по стилю Альбина Холгова. Ранее Нуланд приехала в МИД в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
«На встречах самого высокого уровня действует дресс-код Business Best. И он исключает брюки у женщин. Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», – сказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. Впрочем, собеседница вспомнила канцлера Германии Ангелу Меркель – она всегда была в брюках, но это объясняется ее фирменным стилем, подчеркнула Холгова.
По поводу цвета одежды представителя американского внешнеполитического ведомства эксперт указала, что этикет допускает красный костюм для женщин. «Как правило, красное нельзя надевать только на мероприятие, организатор которого – дама. К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предьявить в данном случае нельзя», – резюмировала Холгова.
«Цвет брючного костюма Нуланд, который называют малиновым, я бы назвала бордовым. Конечно, несколько необычно, непривычно для такого рода встреч, но, тем не менее, это вполне допустимо, – сказала газете ВЗГЛЯД педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультированию коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева. – Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус».
Резко критически эксперт оценила обувь Нуланд – ботильоны в мелкую горизонтальную полоску. «Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу, – отметила эксперт. – Такие мелкие нарушения допустимы для людей, чей деловой имидж уже сложился, как у госпожи Нуланд. Тем не менее, этот имидж стоило бы подкорректировать, особенно во время визита в нашу страну».
Напомним, по прибытии в Москву Нуланд заявила
, что основной темой предстоящих переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится
с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано. В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление, будучи на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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США могут лишиться крупнейшего поставщика патронов из-за антироссийских санкций
США могут лишиться одного из крупнейших импортеров патронов в свою страну, новые санкции, которые ввел Вашингтон, ограничивают импорт оружия и боеприпасов из России.
В новый перечень ограничений США включено требование ограничить импорт оружия и боеприпасов. Также отказы на запрос поставок из России будут получать компании, которые заинтересованы в алкоголе и табаке, сообщает РБК.
Отмечается, что Россия является главным поставщиком патронов в США. Средняя сумма поставок превышает 100 миллионов долларов, что составляет более 21% от всей подобной импортной продукции.
Ранее украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным. «В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в заявлении украинского МИД.
Нуланд приехала в российский МИД в ярком наряде
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
Нуланд приехала на встречу в МИД России в ярком наряде, сообщает РИА «Новости», при этом парковка перед одним из корпусов МИД, где проходит встреча, была плотно заставлена машинами, кортеж Нуланд из двух автомобилей не смог сразу подъехать к крыльцу.
Ранее Нуланд прибыла в здание МИД, где, как ожидается, пройдет ее встреча с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Москва предложила Вашингтону взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
«Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ходе беседы до Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона по двусторонней повестке дня «и в контексте острых международных и региональных проблем» лишь приведет к деградации российско-американских отношений.
Необходим реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга, указали в ведомстве.
В беседе также участвовал замминистра обороны России Александр Фомин.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В МИД объяснили необходимость разработки нового оружия России
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Разработка новых систем вооружения России носит вынужденный характер и нацелена на поддержание стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США, заявил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
Он отметил, что появление у России новых систем оружия происходит поступательно и сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, приводит его слова РИА «Новости».
«При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», – сказал Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.
По его словам, «все эти факторы предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что «диалог по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска [конфронтации] и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран».
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».
Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Нуланд: Встреча с партнерами в МИД России была конструктивной
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.
«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», – приводятся ее слова на странице посольства США в России в Twitter.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек. Рябков в ходе встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США.
В США оценили влияние энергокризиса на позиции России в мире
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Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. «В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент России] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России», – отмечает издание. По мнению авторов статьи, «энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», передает ТАСС.
Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия», отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, «создает рычаг стратегического давления для российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков». «Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена», – отмечает издание, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.
«Энергопоставки – это ключевой фактор мирового баланса сил, – констатирует издание. – Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США».
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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В МИД рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию
Исполняющий обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
«Константин Воронцов – исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, кто с российской стороны получил визу США в обмен на то, чтобы находящаяся в санкционных списках Виктория Нуланд могла приехать на переговоры в Москву, передает РИА «Новости».
Ранее Рябков оценил итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
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