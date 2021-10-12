Рябков оценил готовность США к восстановлению численности диппредставительства в России

Москва не видит готовность со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

«В этой области как раз меньше всего поводов для оптимизма. Мы не чувствуем готовности американцев восстановить деятельность своего дипприсутствия в России на приемлемом уровне, то есть подняться до потолка, который несколько лет назад был для них установлен в 455 человек», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, «вместо этого они продолжают спекуляции по поводу, как они утверждают, несоответствия численного состава не в их пользу, забывая или преднамеренно игнорируя тот факт, что на их территории находятся не только наше посольство и два консульства, но и постоянное представительство при ООН».

Рябков также сообщил, что Россия и США планируют провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств.

Рябков заявил, что на переговорах с Нуланд подробно обсудил блок двусторонних тем, а среди международной повестки на переднем плане была проблематика стратегической стабильности.

«Мы обсудили очень подробно весь двусторонний блок. Этому было уделено основное внимание. Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Хотя госпожа старшая замгоссекретаря по политвопросам номинально эту тему не ведет, поскольку за ней закреплен так называемый российский портфель, она высказала несколько соображений, мы на них отреагировали», – рассказал он.

Рябков сообщил, что выразил Нуланд озабоченность России в связи с созданием Австралией, Великобританией и США формата AUKUS, а также указал на то, что Москва не приемлет американское военное присутствие в Центральной Азии.

Ранее Рябков оценил итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.

Переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.

По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.

Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.

При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.

В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.