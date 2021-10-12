Москва предложила Вашингтону взаимно снять ограничения по загранпредставительствам

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.

«Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ходе беседы до Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона по двусторонней повестке дня «и в контексте острых международных и региональных проблем» лишь приведет к деградации российско-американских отношений.

Необходим реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга, указали в ведомстве.

В беседе также участвовал замминистра обороны России Александр Фомин.

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.

Он отмечал, что Москва не видит готовность со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.

По прилету в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.

Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.

При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.