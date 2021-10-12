Ученые уловили загадочный сигнал из центра Млечного Пути

Из центра Млечного Пути исходит необычный сигнал, не соответствующий ни одному из известных источников, его обнаружили астрономы, работающие на австралийском радиотелескопе ASKAP.

Этот сигнал может указывать на новый класс звездных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию авторов в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции два года изучали небо с помощью радиоинтерферометров ASKAP в Австралии для поиска необычных объектов в рамках проекта VAST (Variables and Slow Transients).

В центре галактики они обнаружили ASKAP J173608.2-321635, его назвали по координатам объекта.

«Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным», – заявила глава исследовательской группы профессор Тара Мерфи.

У источника наблюдается необычное свойство – высокая поляризация, сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось со временем.

«Яркость объекта также резко менялась, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы думали, что это пульсар – очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов», – отметил первый автор статьи, аспирант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван.

После фиксирования шести радиосигналов за девять месяцев 2020 года авторы попытались найти объект в видимом свете, но не смогли обнаружить. Они обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке.

«К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось – после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель», – отметил Мерфи.

На данный момент объяснить природу сигнала ученые не могут, ему дали условное название транзиентный радиоисточник. У него есть некоторые сходства с известными процессами в центре Млечного Пути, но есть и отличия.