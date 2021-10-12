Кремль отреагировал на задержание Раковой

Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры

«Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать как захват в заложники», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.

«В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть», – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Таким решением Киев пытается «вытянуть» Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе от обнародования «архива Пандоры», где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.

«Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована как слабость», – уверена Шеслер.

Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. При этом, как отметил парламентарий, Медведчук уже находится под домашним арестом, условий не нарушает, и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.

«Для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» – возмутился депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Кузьмин также напомнил, что «садистская власть» решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. «А теперь она требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО», – пояснил Кузьмин.

«Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?» – добавил депутат.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль поддержал позицию Медведева.

Публикация статьи замглавы Совбеза России предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Киев воспримет этот сигнал из Москвы.