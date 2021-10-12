О лауреате Нобелевской премии мира-2021 слышала треть россиян

Лишь каждый третий россиянин знает о том, что в этом году Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

О том, что слышали какую-то информацию о присуждении Нобелевской премии мира россиянину Дмитрию Муратову, заявили 24% опрошенных, а 9% признались, что хорошо об этом знают. Чаще всего осведомленность в этом вопросе демонстрировали жители Москвы и Санкт-Петербурга – 51%, реже – жители сел – 25%, передает РИА Новости.

Две трети опрошенных (66%) заявили, что впервые об этом слышали. Наименьшую осведомленность показали жители сел (75% не знали об этом событии), наибольшую – жители Москвы и Санкт-Петербурга (48% не слышали об этом).

Почти три четверти россиян (73%) до опроса никогда не слышали о Муратове и его деятельности. Слышали только фамилию 13% опрошенных, что-то слышали, но без подробностей, 10% респондентов, а знали о нем 4% россиян.

Больше половины россиян (56%) отнеслись к новости о присуждении Нобелевской премии мира Муратову безразлично, 32% посчитали эту новость хорошей, 3% – плохой. Затруднились ответить 9% респондентов.

Заслуженной премию для Муратова посчитали 41% респондентов, 14% признались, что присуждение – незаслуженное. Затруднились ответить на этот вопрос 45% россиян.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 10 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

В Кремле уже поздравили Муратова с присуждением награды.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.