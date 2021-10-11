В Ираке заявили о поимке заместителя бывшего главаря ИГ

Собчак сказала, почему уехала с места смертельного ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак рассказала подробности смертельного ДТП по дороге в Красную Поляну под Сочи, в котором погибли два человека.

По ее словам, в данный момент она находится дома – с сотрясением мозга и многочисленными травмами.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду. По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «зуме», есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», – написала Собчак в Telegram.

Она отметила, что ехала со своей командой, после столкновения потеряла сознание, после этого ассистентка перевела ее в другую машину. Телеведущая отметила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, однако она приняла решение лететь к сыну домой.

«Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в инстаграме с утра (Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой» – прим. ВЗГЛЯД) вышел с отложки, его забыли снять», – отметила Собчак.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.

На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».

Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.