ФСБ не согласовывала с Кремлем условия признания иноагентом за разглашение данных

Психиатр об убийстве студенток под Оренбургом: Преступление в стиле 70–80-х годов

Причинами убийства троих девушек под Оренбургом могли стать бытовой конфликт, разбирательство какой-то произошедшей ранее ситуации, которое привело к импульсивно-компульсивным действиям, или психическое расстройство, сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, доктор медицинских наук, психиатр Михаил Ключиков.

В Оренбургской области были обнаружены тела трех студенток 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти: два на месте пожара в квартире в городе Гае, а еще одно – во дворе этого дома. Преступнику удалось скрыться, в убийстве подозревается 18-летний парень, который встречался с младшей из убитых, сообщили знакомые с ситуацией источники.

«Порой определить, был ли это бытовой конфликт, какие-то спонтанные действия или что-то другое, без дополнительной информации очень трудно. Поэтому очень важно в таком случае обратить внимание на личность совершившего преступление, на его психическое состояние. Удивительно, когда один молодой человек наносит колото-резаные раны сразу трем девушкам. Не на одну нападает, вследствие чего убивает не только ее, а сразу троих», – говорит Ключиков.

Это наталкивает на вопрос о психическом состоянии совершившего преступление, продолжает врач. А все потому, что жертва преступления не одна, пожар может говорить о желании замести следы, а то, что он до сих пор не сдался полиции, наталкивает на то, что он сам ожидал, что способен на подобное, и для него произошедшее не было таким потрясением.

Врач подчеркивает, что молодежь все чаще обвиняют в неком инфантилизме, примитивном взгляде на жизнь, однако данное преступление по стилю больше свойственно 70-м – началу 80-х годов: в это время похожего рода убийства наблюдались в Татарстане. Участниками этих преступлений также были молодые ребята, подростки.

«Но и вероятно, что между убитой и молодым человеком что-то произошло, после чего он решил прийти к ней домой, чтобы прояснить какие-то моменты или в принципе получить какие-то объяснения. Но в ходе разговора разгорелся конфликт, который вызвал импульсивно-компульсивное действие, в ходе которого он напал на девушку и ее подруг, которые, например, могли накинуться на него, чтобы спасти друг друга», – полагает психиатр.

Специалист допускает, что среди подростков, младшекурсников, конфликты часто возникают на почве тотального контроля, вследствие которого вскрывается измена или еще какие-либо факты. Кроме того, девушки с небольшим опытом отношений часто недооценивают возможные последствия своих действий и сами выступают в роли провокаторов. Молодые парни того же возраста легко на это поддаются, особенно когда дело касается их сексуальности или кто-то ставит под сомнения их умения, мужественность и физические возможности.

«Считается, что на комментарии о внешности чаще обращают внимание женщины, но и юноши нередко злятся, когда их с кем-то сравнивают по красоте, потому что это тоже очень сильно бьет по несформировавшемуся самолюбию», – объясняет Ключиков.

Для того, чтобы избежать подобного исхода событий, специалист настоятельно рекомендует абсолютно всем девушкам, независимо от того, наедине они с мужчиной или в окружении подруг, как только почувствуют, что ситуация становится напряженной, сразу же покинуть помещение. Лучше даже уйти из квартиры на время. Он подчеркивает, что, даже если мужчина на вид кажется хилым, он все равно, скорее всего, сильнее.

«Лучше остаться живой, нежели заботиться о каких-то ценностях. За эти несколько часов, пока девушки не будет в ее квартире, мужчина, скорее всего, уйдет, поскольку ему просто нечего делать не у себя дома. Да даже если он и останется, то за это время, пока она отсутствует, эмоциональное напряжение, которое достигло пика во время конфликта, к возвращению уже спадет», – считает психиатр.

То же самое касается и молодых парней, продолжает собеседник. Если ситуация становится опасной, нужно сразу же уходить из помещения, а если конфликт происходит на улице – направляться в другую сторону, подальше от разгоряченных людей.

«Признаки этой напряженной ситуации: крик, когда человек слишком яростно доказывает свою точку зрения, угрозы, несоблюдение дистанции при разговоре. Особенно внимательными в таких ситуациях нужно быть, если присутствует алкоголь», – заключил Ключиков.

Представитель регионального следственного управления СК Радик Галимов сообщил, что на месте преступления найдено орудие убийства – нож, по виду кухонный.