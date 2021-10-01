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Женщины провели акцию протеста в Кабуле
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В Кабуле женщины вышли на акцию протеста против ограничений, которые вводит в Афганистане радикальное движение «Талибан*», сообщают информационные агентства.
На несанкционированную акцию с лозунгами «Женщины не должны быть маргинализированы!» и «Стигматизация женщин – это стигматизация всех людей» вышли десятки женщин. Они требуют восстановления на рабочих местах, разрешения девушкам и девочкам вернуться в университеты и школы. Очевидцы заявляют, что в целом демонстрация прошла в мирном ключе. Однако сообщается, что боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц акции, передает ТАСС со ссылкой на Aamaj News.
Напомним, талибы* призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами. «Талибан*» упразднило в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам. Талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане, женщинам запретили учиться в Кабульском университете. В начале сентября талибы* избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест. 19 сентября афганские активистки вновь вышли на митинг за права женщин в Кабуле.
Пентагон объяснил Сенату США планы возможного использования военных баз России
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Сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз.
Politico со ссылкой на ряд членов Сената США, которые участвовали в слушаниях, сообщает, что «трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран». По данным издания, обсуждается размещение «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане, причем обсуждаемые «объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах».
В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало на встрече лидеров двух стран в Женеве. В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова, передает РИА «Новости».
Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии.
МИД заявил о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе
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Москва получает сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации, заявил заместитель директора ДИП МИД Алексей Зайцев.
«С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов*, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений», – заявил Зайцев.
В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к «поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации», передает РИА «Новости».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась в августе победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану
Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – заявил Песков, передает ТАСС.
В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит «Группы двадцати», посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспондент ТАСС уточнил в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20.
Талибы обвинили США в незаконном проникновении беспилотников на территорию Афганистана
Беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов пересекли границу Афганистана, заявил представитель движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) Забихулла Муджахид.
«США нарушили суверенитет «Исламского эмирата Афганистан», а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. <...> Подобные инциденты должны пресекаться. <...> Призываем США придерживаться Дохийских соглашений (между талибами* и Вашингтоном – прим. ВЗГЛЯД). В противном случае это чревато последствиями», – цитирует Муджахида ТАСС.
Во вторник в США заявили, что талибы до сих пор не разорвали связи с боевиками из запрещенной в России организации «Аль-Каида».
Эксперт оценил перспективы развития конфликта на границе Таджикистана и Афганистана
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«Талибы* хотят «поиграть мускулами» перед Душанбе, но не пойдут на реальный конфликт с Таджикистаном, ведь это вызовет реакцию других членов ОДКБ и осложнит признание «Талибана*» на международной арене», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя стягивание войск с обеих сторон к таджикско-афганской границе («Талибан» – запрещенная в России организация).
«Вопрос большей представленности таджиков в правительстве талибов* не стоял напрямую за решением президента Таджикистаном Эмомали Рахмона усилить войска на границе с Афганистаном. Однако расширение афганского правительства стало бы тем компромиссом «Талибана*» и Душанбе, к которому призывает Москва», – пояснил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
По его словам, включение большего числа таджиков в новое афганское правительство поддерживается и в самом Афганистане, и в Таджикистане, и по всему миру «огромным количеством людей, говорящих на фарси. «Рахмон выступает как адвокат местных таджиков. Талибам же кажется, что у них уже инклюзивное правительство, потому что там есть три таджика, два узбека и так далее», – указал эксперт.
Он напомнил, что Рахмон выступал с трибун ООН и ШОС с критикой происходящего в Афганистане, что неприемлемо для талибов. «Рахмону стоило бы смягчить свою публичную позицию в отношении Афганистана и не давить на такие болезненные темы, как гуманитарная катастрофа в Панджшере. Думаю, для достижения компромисса талибам стоит пойти на уступки касательно состава правительства, а Таджикистану – смягчить риторику в отношении внутренней политики Афганистана», – пояснил Нессар.
Он также напомнил, что, по данным погранвойск Таджикистана, боевики таджикской группировки «Джамаат Ансаруллах», которой «Талибан» доверил охранять северную границу, готовят нападение на Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). «Талибы контролируют не всех своих сторонников, сообщения об этом поступали из Панджшера и других регионов. Если новое правительство не сможет ничего изменить, мелкие конфликты на таджикской границе нельзя исключать», – считает аналитик.
Напомним, что заместитель директора ДИП МИД Алексей Зайцев выразил беспокойство Москвы по поводу стягивания Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и призвал Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.
Напомним, что Афганистан долгое время – в 1990-е годы и по крайней мере до начала американской операции в этой стране – был базой для «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ, запрещено в России), которое участвовало в гражданской войне в Таджикистане, а в 1999-м организовала вторжение джихадистов через Таджикистан в Южную Киргизию.
Рябков назвал вбросом сообщения об использовании США российских баз в Средней Азии
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Средней Азии неизменна, а сообщения об использовании российских баз американцами из-за Афганистана вбросом.
«Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции», – приводит РИА «Новости» слова Рябкова.
Он также подчеркнул, что в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии «нет ни малейших изменений».
«Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось», – добавил дипломат.
Ранее сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз.
Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии.
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В Афганистане решили жить по конституции времен короля Захир-шаха
В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.
Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы министерства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что Афганистан будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят те положения, которые противоречат шариату, передает РИА «Новости».
В августе телеканал Afghan International со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина сообщил, что радикальное движение «Талибан*» (запрещено в России) намерено изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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США отказали в посадке чартерному самолету с эвакуированными из Афганистана
Министерство внутренней безопасности США не одобрило посадку чартерного самолета, на котором находились эвакуированные из Афганистана американцы и держатели грин-карт, сообщает Reuters.
Как сообщило издание, на борту самолета афганской авиакомпании Kam Air находились 28 американцев, 83 держателя грин-карты и шесть обладателей специальной иммиграционной визы (SIV). Больше половины пассажиров самолета – дети, передает РИА «Новости».
«Они (Служба таможенного и пограничного контроля) не допустят международный чартерный рейс к пункту пропуска на территорию США», – заявил основатель некоммерческой организации Project Dynamo Брайан Стерна, который организовал трансфер.
По его словам, он планировал пересадить эвакуированных на самолет компании Ethiopian Airlines и на нем прибыть в США. Но сначала таможенная служба разрешила им приземлиться в аэропорту в Нью-Йорке, затем изменила пункт назначения на аэропорт рядом с Вашингтоном, а через какое-то время самолету было отказано в праве на посадку.
Источник в американской администрации сообщил, что правительству США требуется время, чтобы проверить информацию о чартерном самолете, прежде чем разрешить ему приземлиться на территории страны.
Ранее движение «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.
Напомним, 13 сентября первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула. До этого первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.
В США заявили о связи талибов с «Аль-Каидой»
Захватившие власть в Афганистане талибы* (организация «Талибан*» запрещена в России) так и не разорвали связи с боевиками из запрещенной в России организации «Аль-Каида», заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«Талибан*» был и остается террористической организацией, и они до сих пор не разорвали связи с «Аль-Каидой». У меня нет иллюзий, с кем мы имеем дело. Еще предстоит выяснить, сможет ли «Талибан» консолидировать власть, или же страна расколется на части в результате последующей гражданской войны», – цитирует ТАСС генерала.
Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид опроверг присутствие террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане.
Напомним, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл заявлял, что главарь «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды». По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.
Женщинам запретили учиться в Кабульском университете
Назначенный боевиками движения «Талибан*» (запрещено в России) новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами.
«Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!» – цитирует ТАСС ректора со ссылкой на пакистанский телеканал «Адж-ТВ».
Согласно строгому толкованию мусульманских законов талибами*, женщинам и девушкам запрещено учиться и работать. Кроме того, женщинам разрешено выходить на улицу только в сопровождении члена семьи мужского пола.
Ранее исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани заявил, что женщины, работающие в системе городского хозяйства Кабула на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу.
Движение «Талибан*» упразднило в Афганистане министерство по делам женщин и заменило его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.
Кроме того, талибы решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане. До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами. При этом афганские активистки вышли на митинг за права женщин в Кабуле.
Главу ФСВТС ужаснуло количество брошенных в Афганистане оружия и техники США
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Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают», заявил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда».
Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – заявил Шугаев.
Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
В Пентагоне спрогнозировали усиление ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане
«Аль-Каида» или «Исламское государство*» (террористические организации, запрещенные в России) могут укрепиться в Афганистане, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
«Мы должны помнить, что «Талибан*» (движение запрещено в России и признано террористическим – прим. ВЗГЛЯД) был и остается террористической организацией. Они так и не порвали связи с «Аль-Каидой». У меня нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело», – цитирует Милли ТАСС.
Он пояснил, что талибы* могут как консолидировать власть, так и позволить стране стать еще более раздробленной гражданской войной.
«Восстановление «Аль-Каиды» или ИГ*, которые рассчитывают атаковать США, является вполне возможным», – продолжил генерал. По его словам, эти события могут произойти в пределах шести месяцев, года, 18 месяцев, двух или трех лет.
Во вторник в США заявили, что талибы до сих пор не разорвали связи с боевиками из запрещенной в России организации «Аль-Каида».
Рябков прокомментировал уровень участия России в саммите G20
Вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении», – цитирует ТАСС Рябкова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали.
Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита «двадцатки» по Афганистану, который пройдет 12 октября.
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, сообщает пресс-служба Кремля.
«29 сентября в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов.
Глава Генштаба США счел ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом»
Армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач, заявил начальник Генштаба Марк Милли, назвав эту войну «стратегическим провалом».
По его словам, события закончились не так, как планировали в США. Милли напомнил, что движение «Талибан*» (запрещено в России) всегда было и остается террористическим, к тому же они поддерживают отношения с запрещенной в России «Аль-Каидой», передает РИА «Новости».
«У меня нет иллюзий насчет тех, с кем мы имеем дело. Еще неизвестно, сможет ли «Талибан» укрепить власть или страна будет и дальше раскалываться», – заявил генерал.
Милли считает, что причины неудачи в войне остались далеко в прошлом. В свою очередь, конгрессмены призвали американское армейское командование сделать выводы, чтобы избежать ошибок в будущем.
Ранее Милли заявил, что захватившие власть в Афганистане талибы* так и не разорвали связи с боевиками организации «Аль-Каида».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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