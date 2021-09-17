Талибы упразднили министерство по делам женщин

Движение «Талибан*»(запрещено в России) упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам, сообщило агентство Khaama Press.

Новое министерство будет заниматься призывом, ориентацией, повелением благого и предосудительного. Отмечается, что талибы* уже изменили вывеску с названием на здании министерства, передает РИА «Новости».

По словам одного из сотрудников министерства по делам женщин, талибы пускали на работу только мужчин. До этого талибы обещали выработать правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности.

Ранее, талибы (движение запрещено в России) решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.

До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

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