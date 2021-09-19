Афганские активистки вышли на митинг за права женщин в Кабуле

Афганские активистки собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, упраздненного движением «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России) на акцию в защиту своих прав.

«Активистки, выступающие за права женщин, собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, которое не было включено в список министерств, объявленный временным правительством», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан*» упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.

Кроме того, талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.

До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.