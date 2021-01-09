В России за сутки выявили 23 тыс. 309 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 тыс. 309 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 3 млн 379 тыс. 103 случая, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за сутки выявили 4900 случаев, в Санкт-Петербурге – 3006, в Московской области – 1184 случаев.

За последние сутки подтверждено 470 смертей, выписано по выздоровлении 23 680 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 млн 754 тыс. 809 человек.

Накануне в России выявили 23 652 случая коронавируса, таким образом, за сутки число зафиксированных случаев сократилось на 343.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.